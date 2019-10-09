2019-10-09T16:13:33+03:00
Звезды

Звездный визажист Гоар Аветисян похудела на 43 кг

Яркая брюнетка хочет скинуть еще как минимум 30 килограммов
Ольга ЛИБГАРДТ
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Гоар Аветисян.Гоар Аветисян.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Гоар Аветисян давно борется с лишним весом. Звездный визажист подробно делилась деталями столь трудного процесса в блоге. И, кажется, ей удалось совершить невозможное. Благодаря диете и физическим нагрузкам королева мейкапа похудела на 43 килограмма. И это не предел.

Гоар Аветисян по праву называют мастером фантастических трансформаций. Она считается одним из самых высокооплачиваемых современных визажистов. 26-летней девушке удается любую клиентку превратить в роскошную диву, похожую на Ким Кардашьян. Год назад именно она придумала и воплотила в жизнь инопланетный образ Ольги Бузовой.

Однако на этот раз восторг вызвало не столько творчество Гоар, сколько ее нереальное преображение. Аветисян резко похудела на 43 килограмма и собирается скинуть еще примерно 30 килограммов. Произошедшими метаморфозами она похвасталась в соцсети, опубликовав фото до и после похудения.

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Смотрите, что нашла
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Таким образом, звезда опровергла слухи о том, что ее стройность - результат фотошопа. На снимках отчетливо видно, как она изменилась. "Смотрите, что нашла. Тут видны изменения? Минус 43 кг. Поскорее бы еще минус 30", - написала визажист.

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"Ты непременно будешь счастлива, но я сначала я сделаю тебя сильной", - сказала жизнь. А я ведь все равно всегда любила ее вот эту девочку на обеих фотографиях
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Гоар не скрывала, что много лет страдала от лишних килограммов. Когда ее вес достиг отметки в 130 килограммов, она поняла, что нужно приводить себя в форму. В феврале 2019 года ее вес составлял 98 килограммов. А сейчас - 87 килограммов. Секрет диеты Аветисян достаточно прост. На протяжении долгого времени она не ест фастфуд, мучное, сладкое, соленое, жареное, отказалась от газировки и многого другого, что может навредить процессу уменьшению жировой массы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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