Выгодные инвестиции в ветер

Россия твердо стала на путь диверсификации источников чистой энергии, добавляя к атому и ветер. АО "НоваВинд" запланировал построить к 2023 году несколько ветроэлектростанций (ВЭО), с общей мощностью в 1 ГВт. Больше 20 миллиардов рублей инвестируется в каждую из них "Росатомом".

Уже в 2019 году ожидается отдача от запускаемых 60 ветрогенераторов (150МВт) на полях Адыгейской ВЭС. Андрей Нестерук - заместитель генерального директора "НовоВинд" пояснил, что уже приступили к пусконаладке, проверяются все системы и оборудование, как сообщает strana-rosatom.ru

К сожалению, из-за ряда негативных обстоятельств: пришлось снимать большой слой чернозема, потому что на нем нельзя построить качественные дороги; осенний паводок 2018 года, когда размыло новые дороги; к тому же пришлось дорабатывать часть технической документации.

График запуска ВЭО сместился с июня в конец года. К тому же, как заметил Нестерук, хотя и технологии компании "LagerWey" выгодно отличаются от конкурентов, приходилось по ходу работ уточнять конструкторскую документацию. Так как у них до этого еще не было такой крупной серийной сборки.

"Мы рассчитываем, что запускаться каждая очередь будет с небольшим промежутком. Все 150 МВт появятся в сети практически одновременно" - сказал он. Выработка ВЭС ожидается около 354 миллионов кВт-ч в год. Что позволит, по словам главы Адыгеи Марата Кумпилова, сократить энергодефицит на 20%.

Ветроэлектростанция, каждый генератор которой высотой в 45-этажный дом (около 150 м) полностью покроет растущие потребности республики. Кроме того "будут созданы дополнительные рабочие места и в бюджет начнут поступать дополнительные налоговые отчисления" - заметил глава.

А в 2020 году заработают уже 84 генератора (210 МВт) на полях Кочубеевской станции в Ставрополье. Подготовка к работам идет полным ходом, для чего обустроили строительный городок. А пока площадку продолжают использовать и сельхозпроизводители.

Ставропольский край рассматривается, как ключевой регион под строительство ВЭО. "Всего мы там рассчитываем построить порядка 400 МВт" - сказал генеральный директор "НовоВинд" Александр Корчагин.

Гендиректор заверил, что пройдя через сложности при строительстве Адыгейской станции, они теперь готовы к любым неприятностям и не спасуют перед ними. Планируется построить мощный ветропарк с проектной стоимостью меньше 20 морд рублей еще и в Ростовской области.

Кроме того, сейчас рассматривается еще и энергодефицитная площадка в Краснодарском крае, имеющем хороший ветропотенциал. Но пока этот проект только рассматривается на наличие удобной земли, хорошей логистики и схемы выдачи достаточной мощности.