«Иногда очень тяжело вставать с кровати и говорить себе, что жизнь - хорошая штука»

Мэрилин Монро многим казалась воплощением легкомыслия: прелестная блондинка, задорно улыбаясь, весело шагала по жизни. Когда в 36 лет она погибла (до сих пор непонятно, самоубийство это или несчастный случай, результат злоупотребления снотворными), это стало для многих шоком. Потом оказалось, что много лет она страдала от жесточайшей депрессии, которую запивала шампанским и таблетками. Как вспоминала ее коллега и подруга Симона Синьоре, в приступе отчаяния она могла, вместо того, чтобы идти на съемки, надолго запереться в квартире, не отвечая на телефонные звонки и стук в дверь. Пыталась лечиться в психиатрической больнице - там ей ничем не помогли. Всю сознательную жизнь она занималась самокопанием и самобичеванием, ковыряла шрамы от детских травм, писала печальные (и не самые плохие) стихи и пронзительно грустные письма. Где то и дело встречались фразы типа «Я хуже всех. Почему?» или «Не выношу людей. Я так устала, правда…»

И сегодня десятки звезд страдают от тяжелых душевных заболеваний. Но времена изменились. И психиатрия с 50-х годов несколько продвинулась вперед, и рассказывать о своих мучениях больше не считается зазорным - теперь знаменитости уже не боятся, что на них всю жизнь будет стоять клеймо «псих». Правда, все это касается запада - наши звезды по-прежнему стараются свои недуги скрывать.

Леди Гага.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депрессия: Как Брэд Питт превращался в пончик

Самое распространенное душевное заболевание в мире. По некоторым оценкам, диагноз «большое депрессивное расстройство» можно поставить трем процентам населения планеты - это больше 200 миллионов человек. И это не говоря о более легких формах болезни.

Леди Гага, например, признавалась, что страдает от депрессии и тревоги: «Я вообще не помню ничего из того периода, когда моя карьера пошла на взлет. Это было своего рода травмой. Я открыто признаю, что боролась с депрессией и тревогой, как и множество людей. И, думаю, лучше, если мы будем говорить друг другу «Приободрись!» или «Признайся в этом!»

Впрочем, при настоящей серьезной депрессии «Приободрись!» не поможет. Дж. К. Роулинг, автор «Гарри Поттера», говорила, что объяснять, что такое депрессия, человеку, который ни разу от нее не страдал, очень трудно. «Это не печаль, это холодное отсутствие чувств, ощущение полной опустошенности». (Не случайно писательница придумала высасывающих душу дементоров - это на самом деле один из самых ярких и удачных образов, описывающих большое депрессивное расстройство).

Джим Кэрри.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Огромной ошибкой было бы думать, что от депрессии страдают только женщины. Комик Джим Кэрри, например, рассказывал, что сражался с депрессией большую часть жизни. Страдая после второго развода, он сдался, пошел к психиатру и начал принимать антидепрессант прозак, который в Америке пользуется большой популярностью. «Надо каждый день вставать с кровати и говорить себе, что жизнь - хорошая штука. Я так и делал, хотя иногда это было очень тяжело».

Брэд Питт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэд Питт в 2012 году вспоминал, что свалившаяся на него слава на много лет выбила его из колеи: «Я прятался от всего этого. Курил слишком много травы. Сидел на диване и превращался в этакий пончик, и при этом очень злился на себя… Я не мог дождаться момента, когда доберусь до дома и спрячусь в нем». Как ни странно, помогло путешествие в Марокко: «я увидел там крайнюю нищету, я ни с чем подобным не сталкивался - и уже не мог этого забыть… Сейчас я отношусь к этому как к части воспитания, обучения, как к семестру в университете: «В этом семестре я изучал депрессию».

Дуэйн Джонсон. Фото: Кадр из фильма

И даже звезда боевиков Дуэйн Джонсон в прошлом году признался, что долго страдал от жестокой депрессии: «[Душевная] боль была очень серьезной, она меня опустошала. Мне никуда не хотелось идти, ничего не хотелось делать - я просто все время плакал». Он рассказал, что его мать тоже страдала от депрессии, и когда он был подростком, на его глазах предприняла попытку самоубийства (причем потом ничего о ней не помнила). И говорил, что если бы не нашел внутреннюю силу, тоже мог бы стать потенциальным суицидником, как мать. Сейчас он утешает фанатов, которые обращаются к нему с жалобами, отвечает им: «Я тебя слышу, я боролся с этим чудовищем, и не раз!..» Он записал специальное видео, где говорил: «Одна из самых важных вещей при депрессии - знать, что ты не одинок. Ты не первый и не последний, кто через это проходит. А то у тебя ощущение, что это случается только с тобой, что ты сидишь в своем пузыре. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь в этот момент отвел меня в сторону и сказал: «Все будет хорошо».

Принцесса Диана и маленький принц Уильям.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послеродовая депрессия: «Я чувствовала себя как зомби»

В сущности, это та же депрессия, только специфическая. Она накрывает женщин после разрешения от бремени: появление ребенка словно становится провоцирующим фактором. Это не просто грусть или беспокойство, которые эпизодически испытывают многие матери - симптомы очень сильны и длятся минимум две недели, а обычно дольше. Если у матери и раньше была депрессия, она после родов может обостриться.

В 1995 году о таком состоянии рассказала самая знаменитая на тот момент женщина в мире - принцесса Диана. «Ты просыпаешься по утрам с ощущением, что не хочешь вылезать из кровати, с очень, очень низкой самооценкой, с чувством, что никто тебя не понимает… И никто к тебе не прислушивается. Внутри столько боли… Люди думают, что ты ищешь внимания, как тот мальчик, который кричал «Волки, волки!» Но, поскольку о тебе все время пишут газеты, им кажется, что «внимания» тебе и так уделяют предостаточно. Я не нравилась самой себе, мне было стыдно из-за того, что я не могла справиться со своими проблемами».

Певица Адель рассказывала, что всегда с легкостью входила в состояние депрессии, а после появления на свет ее сына все стало совсем плохо. «Насколько я знаю, обычные симптомы послеродовой такие: ты не хочешь быть со своим ребенком, ты боишься, что можешь причинить ему вред, ты боишься, что ты плохая мать. Но я была буквально одержима своим ребенком. И чувствовала себя очень неадекватно… Послеродовая депрессия может проявиться в очень разных формах. Однажды я сказала подруге: «Я ненавижу все это» (материнство. - Ред.), а она вдруг разрыдалась и сказала «Черт, я тоже все это ненавижу!» И нам обеим как-то полегчало… В конце концов я просто сказала себе, что один день в неделю буду проводить так, как хочу, и делать все, что хочу, без ребенка. Подруга спросила: «Что, правда? А ты не будешь себя из-за этого чувствовать плохо?» Я ответила, что да, буду, но если этого не сделать, все станет еще хуже. Потом выяснилось, что четверо моих подруг чувствовали то же самое, но боялись об этом рассказывать: думали, что все сразу назовут их плохими матерями. А на самом деле ты становишься куда лучшей матерью, если позволяешь себе иногда хорошо проводить время».

Гвинет Пэлтроу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гвинет Пэлтроу рассказывала, что после рождения второго ребенка, сына Мозеса, ей постепенно стало очень нехорошо (после рождения первого - дочери Эппл - все, наоборот, было прекрасно). «Я чувствовала себя как зомби. Мне словно перекрыли доступ к моему сердцу, к моим эмоциям. Я думала, послеродовая депрессия - это когда ты все время хнычешь и не можешь присматривать за ребенком. Но у нее много оттенков, и в ней много глубин… Я словно ушла в какое-то очень темное место».

Панические атаки: «Мне казалось, что в доме пожар»

Острые беспричинные приступы мучительной тревоги знакомы, например, Дакоте Джонсон, звезде «Пятидесяти оттенков серого». «Иногда меня накрывает до такой степени, что я вообще перестаю осознавать, что я думаю и что делаю. У меня это все время, но на кинопробах все становится совсем плохо. Я прихожу от них в ужас». Она рассказывала также, что паническая атака случилась с ней на съемках одного из эпизодов третьей части садомазохистской саги, когда на ее героиню надели наручники: «Мое тело меня предало - паническая атака началась сама собой».

Эмма Стоун. Фото: Кадр из фильма

Лауреатка «Оскара» за «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун вспоминала, что первая паническая атака случилась с ней, когда она сидела в доме у своих друзей, и ей вдруг показалось, что в доме начался или вот-вот начнется пожар. «Я позвонила маме, она забрала меня домой, и в течение следующих трех лет это не прекращалось. Я спрашивала у мамы, как пройдет день, а через тридцать секунд спрашивала об этом еще раз - мне надо было знать, что никто не умрет и ничего не изменится».

Биполярное аффективное расстройство: Как принцесса Лея чуть не перешла в иудаизм

Эта болезнь раньше была известна как маниакально-депрессивный психоз: при ней вспышки эйфории и подъема сил (их называют манией, или, в более легких случаях, гипоманией) сменяются тяжелым упадком. В приступах вдохновения человек может совершать абсолютно ненужные покупки, набирать кредиты, отправиться в кругосветное путешествие (при совсем тяжелом течении болезни у него и вовсе начинаются психотические проявления, вроде бреда величия - например, ему вдруг кажется, что он может скакать по крышам, как Бэтмен, что заканчивается очень печально).

Кэрри Фишер. Фото: Кадр из фильма

Покойная Кэрри Фишер, известная ролью принцессы Леи в «Звездных войнах», страдала от алкоголизма и наркомании и, как будто этого мало - еще и от БАР. «У меня химический дисбаланс, который, в самых крайних случаях, может привести меня в больницу» - рассказывала она в интервью. Во время одного из маниакальных эпизодов она состригла волосы, сделала татуировку и без особых причин чуть не перешла в иудаизм. А потом вдруг опомнилась. Всю жизнь с момента постановки диагноза она принимала медикаменты.

От БАР страдали или страдают Винсент Ван Гог, Уинстон Черчилль, Курт Кобейн, Вивьен Ли, Эми Уайнхаус, Жан-Клод Ван Дамм, Кэтрин Зита-Джонс, Мэрайя Кэри, звезда первых двух «Терминаторов» Линда Хэмилтон.