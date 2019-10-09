2019-10-09T17:01:44+03:00
Звезды

"Я ору и кричу от счастья": 79-летний Эммануил Виторган готовится снова стать отцом

После рождения двух дочек артист будто бы помолодел и обрел вторую молодость
Ольга ЛИБГАРДТ
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Эммануил Виторган c супругой Ириной.Эммануил Виторган c супругой Ириной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Эммануил Виторган наслаждается отцовством. Легендарный артист все свободное время проводит с малышками Этель и Кларочкой. При этом на достигнутом останавливаться не собирается и готовится снова стать отцом.

"Мои дети - уникальные. Я ору и кричу от счастья, когда нахожусь вместе с ними. Этель уже начинает произносить звуки и делает это бесконечно... Какое наслаждение держать их на руках! Я всех призываю: рожайте как можно больше!", - поделился Эммануил Виторган.

Актер не скрывает - после рождения дочек его жизнь круто поменялась. "Мне неважно, спят они или нет. Мне просто хочется быть рядом с ними! Мне сейчас неохота сниматься, играть на сцене. Хочется быть только с ними", - цитирует его Собеседник.Ru.

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Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик и дочкой Кларочкой
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Счастливый отец-молодец не исключает, что в их семье может появиться еще один младенец: "Если создастся такая ситуация... Продолжение вообще должно быть - это замечательно".

Управляться с детьми Эммануилу Гедеоновичу и его супруге Ирине Млодик помогают няни. "Наша няня родом с Украины, хорошо знает языки. Нам же важно было найти профессиональную няню со знанием иностранных языков, потому что дети часто ездят по миру", - рассказал актер, который, к слову, прекрасно выглядит.

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У нас пополнение. На свет появилась еще одна доченька... В честь моей мамы - Кларочка
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После рождения детей он будто бы помолодел и обрел вторую молодость. Секрет прост - силу он находит в жене и детях, а также благодарен генетике. "Ирочка не дает мне даже малейшей возможности заниматься чем-то другим, кроме профессии. Она - уникальная девочка, моложе меня на 20 с лишним лет... А мои близкие все были долгожителями. До сих пор помню, как моему дедушке мы, например, отмечали в Одессе столетие. Так что сдаваться не собираюсь!", - заключил народный артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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