Офицер ГРУ о статье NYT: «Наши ГРУшники что, уже ротами по Европе бродят?»

В американской газете New York Times появилась статья о том, что в России существует спецподразделение №29155 Главного разведуправления (ГРУ), которое занимается ни много ни мало «дестабилизацией Европы». Громко, не правда ли?

New York Times пишет, что агентам таинственного подразделения ГРУ инкриминируется расшатывание ситуации в Молдавии, отравление торговца оружием в Болгарии, попытка госпереворота в Черногории, а также отравление Скрипаля в британском Солсбери.

Неужели все это реальность?

В самом ГРУ какие-либо комментарии корреспонденту «КП» давать отказались (дружно назвав американскую статью «бредом»). И лишь находящийся в запасе офицер ГРУ (на условиях анонимности) согласился поговорить. Беседа у нас получилась такой:

- Иван Иванович, как оцениваете статью в New York Times?

- В информационной войне такой прием называется встречной атакой. Смысл ее - сбить накал претензий российской стороны к западным спецслужбам, политикам и СМИ, которые занимаются подрывной деятельностью в России.

Есть и еще причина. Европа становится все менее управляемой со стороны США. НАТО «потрескивает», Париж и Берлин поднимают вопрос о создании евроармии, а спецслужбы США уже не столь эффективно влияют на правительства в Европе. И всему этому в Вашингтоне ищут оправдание. Кто виноват? Конечно, Россия. Но вы обратили внимание на слова, которые часто встречаются в этой статье New York Times? «По всей вероятности», «нельзя исключать», «можно полагать», «скорее всего»... С такими «оговорками» - это базарный треп!

Сколько бы ни демонстрировали ободряющие жесты Трамп и лидеры ЕС, Европа определенно стремится сбросить с себя влияние США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но тем не менее, американская газета называет конкретные на подразделения ГРУ №29155 и №74455, тренировочный центр спецназначения №161…

- У наших отделов, а тем более - подразделений ГРУ нет такой нумерации.

- Но американцы же все это откуда-то взяли?

- Просто надергали эти номера для пущей «убедительности» своей осведомленности. Есть такой прием в расчете на лоха-обывателя. Возможно, взяли цифры из старой базы данных, которые еще мыши не доели… Видимо, им попались номера некоторых войсковых частей спецназа. А они в Европе не работают. И ничего там не «дестабилизируют»...

- New York Times пишет, что наши супер засекреченные разведчики в Европе «обладают навыками подрывной деятельности, саботажа и убийств»...

- Даже более-менее начитанный школьник знает, что ГРУ - это военная разведка. И она занимается именно разведкой, а не такими грязными делами, тем более - «мокрыми». Вот пишут, что якобы (опять «якобы»!) ГРУ в 2016 году пыталось организовать госпереворот в Черногории, в котором участвовало 50 наших агентов!

Как вы себе это представляете? Наши ГРУшники что там, - ротами по улицам бродят?

- Но New York Times утверждает, что в начале 2019-го двое российских граждан получили в Черногории сроки за подготовку госпереворота - 12 и 15 лет…

- А они уголовное дело хоть читали? Эти два так называемых «российских гражданина» имеют к ГРУ такое же отношение, как волки к космонавтике! Их неуклюже «пришили» к военной разведке под давлением США на черногоскую Фемиду!

- Дальше. New York Times утверждает, что работа наших суперагентов настолько секретна, что «об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ».

- Это напускание тумана ради закручивания «сюжетика». А что, в ЦРУ или ФБР не так? Ну смешно же!

- А еще New York Times пишет, что некие Федоров и Павлов подозреваются в причастности к убийству болгарского торговца оружием Гебрева в 2015 году…

- Таким же макаром можно подозревать и журналистов New York Times. Гебрев, насколько мне известно, стал жертвой разборок между двумя украинскими оружейными мафиями. Он сильно «кинул» украинских покупателей, за что и поплатился. Так что учите матчасть, ребята из американской газеты!