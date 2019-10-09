В Москве бывший полицейский напал на охрану счетной палаты

Мужчина напал на сотрудников Росгвардии на входе в здание Счетной палаты Российской Федерации на улице Зубовская. Злоумышленника сразу задержали, он не успел никому причинить вреда. Обошлось без пострадавших

"В настоящий момент экс-росгвардеец задержан, с ним работают полицейские. Известно, что его зовут Олег Зозин, ему 51 год и ранее он работал в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. О мотивах своего поступка, а так же о целях нападения Олег пока не сообщает", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Устанавливаются все детали случившегося.