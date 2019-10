У Сатурна стало на 20 спутников больше

Астрономы из Института Карнеги (Carnegie Institution ), сотрудничающие с Центром малых планет Астрономического союза (Astronomical Union's Minor Planet Center) обнаружили у Сатурна 20 новых спутников. С ними он стал рекордсменом Солнечной системы, обогнав Юпитер.

По последним данным, у Сатурна теперь 82 спутника, у Юпитера - 79.

Орбиты 20 новых спутников Сатурна.

Обнаруженные спутники примерно одного размера — по 5 километров в диаметре. Три из них «нормальные». Ио есть проградные - вращаются в том же направлении, что и планета вокруг своей оси. Остальные — 17 штук — ретроградные. Движутся по орбите против вращения Сатурна. Астрономы считают, что они образовались в результате катастрофических столкновений небесных тел, оказавшихся рядом с газовым гигантом.

Новые спутники весьма далеки от планеты — дальше колец. Тратят от 2 до 3 лет, чтобы ее облететь.

Кстати, в прошлом году та же команда астрономов, которой тоже руководил Скотт Шеппард (Scott S. Sheppard) «обогатила» и ныне поверженный Юпитер.

Еще год назад в рекордсменах числился Юпитер.

Астрономы искали так называемую Планету 9 или Планету Х, как ее еще называют. Это довольно крупное небесное тело вроде бы располагается за Плутоном. По всем расчетам выходит, что оно должно быть где-то там. Осталось лишь увидеть эту самую Х собственными глазами — в телескоп, конечно. О чем, собственно, искатели и мечтали.

Предполагаемая орбита Планеты 9, вместо которой нашли новые спутники Юпитера.

Мечта не сбылась. Но постигшее разочарование компенсировал Юпитер, весьма удачно оказавшийся в поле зрения. В итоге, вместо Планеты 9 Шеппард с коллегами разглядели 12 прежде неизвестных спутников Юпитера размером от 1 до 3 километров в поперечнике. Ретроградными оказались 9 из них, 3 — проградными, среди которых нашелся совсем странный — проградный, но «затесавшийся» среди ретроградных. Валетудо (Valetudo )— так его назвали.

Ученые предрекают: рано или поздно этот «оппозиционер» столкнется с каким-нибудь встречным спутником. Оба разлетятся в пыль и, возможно, образуют кольцо вокруг Юпитера — почти, как вокруг Сатурна.

Валетудо — самый мелкий из известных пока спутников Юпитера, его диаметр меньше километра. Ученые полагают, что «кроха» откололась от более крупного небесного тела. Или была захвачена, прилетев из пояса астероидов.

Орбиты 12 новых спутников Юпитера

Новым спутникам Юпитера имена уже дали. А новым спутникам Сатурна - только собираются. Приглашают общественность придумывать имена. Любой может поучаствовать — на сайте Института Карнеги стартовал соответствующий конкурс. По условию конкурса, который продлится до 6 декабря 2019 года, имена должны относиться к скандинавским, эскимоским (инуитским) и гальским мифам.

КСТАТИ О КОЛЬЦАХ

Зонд «Кассини», перед тем, как сгинуть в атмосфере Сатурна, прислал сенсационные данные, которые и помогли раскрыть тайну колец планеты-гиганта

Как и когда Сатурн обзавелся кольцами? Этот вопрос волнует астрономов с того самого момента, как они — кольца - были обнаружены. То есть более 400 лет - со времен Галилео Галилея и Христиана Гюйгенса. Один увидел кольца, другой понял, что они состоят из частичек льда и пыли.

Откуда взялись частички? Считалось, что Сатурн «опоясался» ими еще при рождении — примерно 4,5 миллиардов лет назад, когда образовалась Солнечная система. Или чуть позднее. Гигант, мол, прибрал часть «строительного материала». Однако ныне появились доказательства того, что события развивались иным образом. И совсем недавно по космическим меркам.

Кольца Сатурна образовались совсем недавно по космическим меркам.

Загадку колец Сатурна, похоже, разгадали ученые из США, Италии, Израиля - большая группа, представлявшая нескольких университетов и исследовательских организаций (Sapienza Università di Roma, University of California, Weizmann Institute of Science, Cornell University, Jet Propulsion Laboratory–Caltech, USA Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, Università di Bologna). Они проанализировали данные, которые передал на Земли зонд «Кассини» перед тем, как его «утопили» в атмосфере газового гиганта в исследовательских целях и от греха подальше — чтобы не загрязнил своими останками какой-нибудь из спутников Сатурна, которые подозревают в том, что они обитаемы.

Данные свидетельствовали: прежние представления о кольцах Сатурна были, мягко говоря, не совсем верны. О чем ученые сообщили в журнале Science.

Перед тем, как убиться, «Кассини» несколько раз подныривал под кольца, пролетая менее, чем в 3 тысячах километрах от верхнего слоя атмосферы Сатурна. Измерял силы гравитационного взаимодействия планеты и ее колец. Это и позволило их — кольца — взвесить. Вес - (1,54 ± 0,49)×1019 килограммов. Что составляет (0.41 ± 0.13) от веса Мимаса — одного из спутников Сатурна. Прежние оценки расходятся с нынешними почти в два раза. То есть, кольца много легче, хотя, как выяснилось, состоят они не только из крошечных частичек — местами попадаются и глыбы льда.

Данные о кольцах Сатурна передал зонд "Кассини" перед тем, как сгорел в атмосфере планеты.

Как объяснил Буркхард Милитцер (Burkhard Militzer) из университета Калифорнии в Беркли (University of California), вес и состав колец Сатурна указывают на то, что образовались они в период от 10 до 100 миллионов лет назад. Как? Сатурн захватил и разорвал своей гравитацией приблизившуюся к нему ледяную комету весом примерно в половину Мимаса. Осколки не упали на планету, а опоясали ее.

Авторы исследования, правда, не исключают, что кольца мог сформировать и какой-нибудь разрушившийся ледяной спутник. Но если и так, то произошло это тоже «недавно», а не на заре формирования Солнечной системы.