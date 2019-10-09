2019-10-09T21:44:30+03:00
Общество

Вопрос дня: Ваш рецепт борьбы с осенней хандрой?

В московском Департаменте здравоохранения назвали способы борьбы с осенней хандрой: перед утренней чашкой кофе выпивать стакан воды, делать по утрам зарядку, в виде перекуса употреблять орехи, которые дают энергию
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Ваш рецепт борьбы с осенней хандрой?Ваш рецепт борьбы с осенней хандрой?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, полярник:

- Что, хандра? А это как? Нет, у меня такого не бывает. А посоветовать могу только одно. Почитать что-то приключенческое, особенно про Арктику и Антарктику. И умыться холодной водой. То, что вы называете словом на «х», сразу пройдет!

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач, депутат Госдумы:

- От хандры спастись очень просто. Самое главное, если даже клонит ко сну, не пересыпать, то есть спать столько же, сколько спите в обычные летние дни. Утром - физзарядка! Не переедать - лучше молочное, чай... И что-нибудь почитать позитивное в «Комсомолке». Говорят, помогает...

Анастасия СТОЦКАЯ, певица:

- Я - солнце по жизни. Поэтому осенней хандры для меня не существует. Любая погода для меня лето!

Андрей УРГАНТ, актер:

- Вспоминается Пушкин: «Им овладело беспокойство, охота к перемене мест...» Русская хандра. И бороться надо с ней по-русски. Я стараюсь контролировать себя и не обижать близких.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Хандра - это у старого алкоголика, которому делать нечего. А я только вчера докопал два метра в своем погребе, чтобы запасы урожая на зиму все уместить. Ну какая тут хандра, когда машешь лопатой целый день?..

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Работа. Не зря Пушкин любил осень. Весной, летом, зимой находятся дела и повеселее, чем работа. А вот осенью самое время поработать от души. Хорошая осень год кормит!

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Рецепт от хандры? Палочка с гвоздиком - и собирать листочки.

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- От русской хандры не спастись! Она меня, наоборот, вдохновляет! Как иконостас осеннего леса. Именно она помогает мне работать по 26 часов в сутки. И даже немного больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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