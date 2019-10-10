Историки восьми стран мира обсудили в Калуге события XV - XVII веков

Эксперты в области истории из Франции, Германии, Австрии, Швеции, Польши, Украины и Белоруссии собрались в Калуге на открытии международной научной конференции: «Вызов времени: становление централизованных государств на Востоке и на Западе Европы в конце XV – XVII веков».

На протяжении трех дней историки рассмотрят в общеевропейском контексте способы адаптации Русского государства к вызовам времени, порождённым процессами экономической и социально-политической и культурной трансформаций конца XV- XVII вв.

Конференция является логическим продолжением проходившего в Калуге в прошлом году научного мероприятия на тему: "Великое стояние на Угре".

Директор института истории и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского Ирина Берговская, в частности, отметила символичность проведения конференции в Калуге с 8 по 11 октября. По ее словам, именно в эти дни в 1480 году происходили активные боевые действия на Угре между войсками князя Ивана III и полчищами хана Ахмата.

"Калуга становится центром для проведения конференций по этому периоду нашей российской истории. Значение этой конференции для всей российской науки в том, что она способствует реализации большого проекта "Россия в мире". Мы пытаемся осмыслить нашу историю в общемировом контексте", - отметил научный руководитель института всеобщей истории РАН, академик РАН, сопредседатель оргкомитета конференции Александр Чубарьян.

От имени главы региона участников конференции приветствовал первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов. Он напомнил об инициативе губернатора Калужской области, связанной с увековечиванием памяти исторических событий 1480 года, произошедших на берегах реки Угры недалеко от Калуги, итогом которых стало создание независимого Российского государства.

«Инициативу поддержало подавляющее большинство субъектов Российской Федерации. Это историческое событие, я думаю, будет включено в летопись российских памятных дат», - отметил первый заместитель губернатора.

В ходе беседы с журналистами заведующий отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН Павел Уваров пояснил, почему конференция посвящена именно временному периоду с конца XV века по XVII век: «Именно в это время Калуга была в эпицентре событий не только национальной российской истории. Это скрещение интересов различных политических образований. Уже была в прошлом году конференция, посвященная Стоянию на реке Угре, и сегодня об этом тоже будет говориться в контексте формирования государств».

Отметим, что организаторами конференции выступили Российское историческое общество, Фонд истории Отечества, Институт всеобщей истории Российской академии наук, Правительство Калужской области, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы РФ находится проект закона "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Он предусматривает установление в стране новой памятной даты 11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре.

Авторы законопроекта подчеркивают, что это историческое событие - Стояние на реке Угре - привело к появлению независимого русского государства с центром в Москве, рождению российского суверенитета. Во многом успех был достигнут благодаря дипломатическому гению Ивана III. Они уверены, что придание дате общенационального статуса будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории.