Секс в большом Яндексе

Главная проблема в изучении человека состоит в том, что люди безбожно лгут. Они врут о своих политических пристрастиях (как бы чего не вышло). Врут, когда уверяют собеседника, что обязательно ему перезвонят. Врут жене в ответ на вопрос, вкусный ли получился борщ (мы ведь никого не хотим обидеть). И, конечно, больше всего мы заливаем про такую деликатную тему, как секс.

Но существует так называемая цифровая сыворотка правды. Люди не лгут, когда остаются один на один с поисковой системой. Только Google и Яндекс видят наше настоящее лицо. Ну а раз мы доверяем поисковикам все свои тайны, то изучать людей проще всего через анализ поисковых запросов, решил Сет Стивенс-Давидовиц, американский экономист и специалист по работе с Big data - большими данными. Одна из глав его книги - «Все лгут. Поисковики, Big data и интернет знают о вас все» посвящена человеческой сексуальности. И таит много открытий по части наших тайных мыслей и желаний. Во многом потому, что Сет чуть ли не единственный ученый, который стал изучать историю запросов порносайтов.

Муж-алкоголик - не беда

Существует раздел анекдотов о мужчинах, которым кажется, что они понимают женщин. Но если мы узнаем, что женщины думают о нас на самом деле, будет не до смеха.

Фразу «Как определить, что мой муж гей?» женщины забивают в Google на 10 процентов чаще, чем «Как узнать, что муж изменяет мне?». При этом запрос «Признаки того, что муж алкоголик» встречается в 8 раз реже. Черт возьми! За кого, спрашивается, они нас принимают?! Неужели нормальное человеческое желание пойти с друзьями на футбол или поехать на рыбалку может быть так превратно истолковано? Ведь, судя по запросам, контент, связанный с нетрадиционной ориентацией, интересует только 5 процентов мужчин, а 98 процентов женатых мужчин - женолюбы. В то же время 20 процентов видео, которые смотрят женщины на порносайтах, содержат сцены лесбийской любви! А потом эти люди подозревают нас в тайных нетрадиционных грехах.

Рис.:Катерина МАРТИНОВИЧ

О пышках и мачо

Но, справедливости ради, и мы, господа гусары, не без тараканов в голове. «Калибр» мужского достоинства часто является причиной гордости или отчаяния для представителей сильного пола. Этой части тела посвящено больше запросов, чем остальным человеческим органам вместе взятым. Мужчины хотят узнать, не обделила ли их природа.

Самое забавное, что для наших подруг размер, похоже, не имеет значения. На один женский запрос о том, каким ОН должен быть, приходится 170 (!) запросов от хлопцев.

Но даже в тех редких случаях, когда женщины обсуждают с поисковой системой размер мужского «хозяйства», они, как правило, не жалуются на скромные габариты. Скорее наоборот: более 40 процентов дам полагают, что «громоздкий инструмент» им в постели не нужен и только причиняет боль во время любовных утех.

У женщин свои взгляды на то, вокруг чего надо выстраивать собственный комплекс неполноценности. Барышни одержимы идеей похудеть. Но мужчин худые дамы не очень привлекают.

- Я был поражен тем, насколько популярны у представителей сильного пола фильмы для взрослых с участием полных женщин! - говорит Сет Стивенс-Давидовиц. - Но если мы посмотрим анкеты на сайтах знакомств, то выяснится, что парни ищут встреч с худыми девушками. У этого парадокса есть объяснение: многие мужчины пытаются ухаживать не за теми, кто им на самом деле нравится, а за женщинами, которые произведут впечатление на друзей.

Остановите, я приехала!

У леди и джентльменов совершенно разные представления об искусстве любви. Второй по популярности поисковый запрос у мужчин (имеются в виду запросы на тему секса): как сделать активную фазу любовных игр более продолжительной? Но большинство прелестниц озабочены противоположным: что предпринять, чтобы партнер быстрее финишировал? Им больше нравится длинный спринт (как бег на 400 метров), а не изнуряющий марафон!

А еще 5 процентов женщин ищут на сайтах для взрослых сюжеты про секс без согласия, это в два раза больше, чем соответствующий показатель у брутальных мужчин. Но тут автор уточняет, что фантазии и реальность это две большие разницы. Вряд ли зрительницы мечтают столкнуться с такой ситуацией в жизни.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Перестаньте лукавить

Когда ученые попытались выяснить, сколько занимаются сексом американцы, то обнаружили любопытную деталь. Согласно опросам, вырисовывалась какая-то совершенно фантастическая цифра. При этом в анкете надо было указать, как часто вы практикуете защищенный секс. Выходило, что американские влюбленные используют 1,6 миллиарда презервативов в год. Но за год в США продается только 600 миллионов презервативов. Получается, что люди врут на темы секса в буквальном смысле с три короба. А мифы и небылицы порождают неврозы и убивают любовь.