Ну а девушки? А девушки при нем

Я - дылда по меркам прошлого века. Сейчас - типовое существо, метр и семьдесят два. А тогда - Школа олимпийского резерва, травмы коленей и бесконечные тренировки в лагерях, где надо утром пробежать два километра по песку вдоль Оки, позавтракать кашей, а потом пойти к сетке. Чтобы почистить потом картошку в свое дежурство, а потом опять к сетке, а вечером - долбить мячом о кирпичные стены: прием снизу, прием сверху. И это был, дети мои, волейбол. Я бы посмотрела сериал про такой волейбол, калечащий фигуры девочек в провинции. Встретила двух своих знакомых в 16 лет спустя годы - плечи подобные мало кому из культуристов снились. Звездами они не стали. Видимо, им не хватало Деревянко, для того чтобы всех порвать.

Это очень популярная тема: засунуть мужика, который считает женщин низшими существами, именно в окружение женщин. Я не буду уходить в века дальше двадцатого, но мы уже видели «Небесный тихоход» (кино, где летчика отправляют к женской эскадрилье), знаем про «...А зори здесь тихие» - трагично, но сперва тоже весьма комично, ибо баня, ибо девушки, ибо смущенный прапорщик. А дальше мужики сталкивались с солдатом Джейн, например, которую играла Деми Мур.

И каждый раз речь шла о большой борьбе. Где женщины отстаивали какие-то свои права. На счастье, на признание в героизме, на равенство. Но тут маленький вождь Деревянко посягает на женский волейбол. А им по барабану, в общем. Они не на спортивном отделении. У них вообще никаких мотиваций не просматривается по сценарию. Даже простейшей причины: пришли мячик побросать через сетку. Но мать главного героя бьется за финансирование команды и ждет побед, а не урезания бюджета от ректора.

Первый вопрос: финансирование такой команды - это что? Есть зал, есть сетка, мячи, есть учебные часы, предназначенные для физкультуры. Есть зарплата преподавателя физкультуры. У нас в универе был один такой зал, а другой - с кольцом для баскетболистов. Кто играл хорошо, мог играть за универ. Остальные просто ходили на физру. Сейчас не так? Я как-то не следила за проблемами команд. Надо денег на форму и обувь? Так там, в сериале, эти форма и обувь мешают сделать нормальный компьютерный класс. Куда деньги идут, а?

Второй вопрос. Я, конечно, понимаю, что в разгаре игры может быть всякое. Но когда человек постоянно орет следующее: «Ты чо, меня удаляешь? Ты себе катаракту удали!» или «Там до касания было, как тебе до «Мисс Мира»… Ну и на совещании: «Вы чо, мужики, яйца в гардероб сдали?» Так вот, внимание, вопрос: зачем прощать хамство тому, кто якобы талантливый тренер? Да, серий через пять - семь мы узнаем, что он талантлив. Всех любит, белый и пушистый, и в женской раздевалке его ждут. Но вряд ли нам-вам покажут, как этот белый и пушистый заставляет идти в горочку по крутому холму девочке с мячом, как Валентина Тихоновна, милая моя тренерша. Девочка должна подняться, не потеряв мяча, непрерывно выполняя нижний прием. Или спускаться с холма за мячиком - и опять. Попробуйте, сценаристы. Но вас же больше волнует момент, когда тренер мотивирует матом или добрым словом.