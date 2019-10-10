2019-10-10T15:49:21+03:00
Общество

"Ступай по воде": В США создали "кроссовки Иисуса" со святой водой

На «благочестивой» обуви набит соответствующий стих Евангелие от Матфея
Юлия САЛЬНИКОВА
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В подошве есть отсек для святой воды Фото:MSCHFВ подошве есть отсек для святой воды Фото:MSCHFФото: производителя
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Ходить по святой воде Иордана, сможет любой, у кого есть лишние 3 тысячи долларов. Это не библейское чудо, все дело в кроссовках. В США выпустили в продажу ограниченную партию усовершенствованной модели Nike Air Max 97s.

Подошва обуви имеет воздушный отсек, который заполнили святой водой из Иордана. «Благочестивую» обувь окрестили Jesus Shoes, что дословно переводится, как «обувь Иисуса». И, вероятно, помолясь, выпустили в продажу первые 20 пар.

Религиозная тема, оказалось, даже прибыльнее феминистской, на которой в свое время пыталась сыграть компания Nike. Но если реклама с предложением пересесть с иглы мужского одобрения на что-то другое не сработала, то тут беспроигрышный вариант. Кроссовки распродали за считанные минуты, как сообщает компания-производитель. Кстати, никакого отношения к производителю обуви Nike эта фирма не имеет.

«Обувь Иисуса» изготовлена в Бруклине компанией MSCHF, сказано в материале New York Post.

Такую рекламу компания запустила в сети Фото: MSCHF Фото: производителя

Такую рекламу компания запустила в сети Фото: MSCHFФото: производителя

- Нам было интересно, как будет выглядеть коллаж с Иисусом Христом?- говорит глава коммерческого отдела Дэвид Гринберг. - Как еврей, я знал только то, что он ходил по воде.

Но наличием святой воды в подошве производители не ограничились. Сбоку на обуви набили стих Евангелие от Матфея, ту часть, в которой описывается, как Иисус ходил по воде. Ну и «вишенка на торте» - шнурки, которые расположены на кроссовках в виде креста.

Соответствующей сделали и коробку для обуви: на ней напечатали ангелов и печать, напоминающую знак пантифика. В общем, в такой коробке рука не поднимется хранить лук на кухне.

Дэвид Гринберг назвал кроссовки пародией. Не на религию, как можно было бы подумать - а на "тенденцию выпускать товар в сотрудничестве с компаниями из совершенно разных отраслей".

"Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия", - сообщил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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