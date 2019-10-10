«Представьте, что это грипп»: онкопсихолог и подруга Анастасии Заворотнюк рассказала, как помочь больным на последней стадии рака

В социальных сетях поклонники делятся видеоинтервью Анастасии Заворотнюк, которое она дала в прошлом году – за несколько месяцев до того, как услышала от врачей страшный диагноз. Разговор с психологом и близкой подругой артистки Марией Контэ получился совсем не похожим на стандартный «вопрос-ответ». «Прекрасная няня» проходила тесты и делилась очень личным - детскими воспоминаниями, родительскими переживаниями, любовью к мужу. Признавалась, что актерская профессия накладывает отпечаток: мол, иногда и сам не поймёшь, что в тебе настоящее.

- Если бы была возможность заново прожить эту жизнь, ты бы исправила какие-то события? - спросила актрису Контэ.

- Да, огромное количество событий! Я бы очень сильно откорректировала свою жизнь. Но это очень личное, вслух не произнесу. Я даже не знаю, в чем причина таких ошибок… Но я не за то, чтобы прожить свою жизнь точно также и ни секунды не изменить. Если бы была такая возможность, я дала бы себе совет: «Деточка моя, да не бойся ты так этой жизни. Все будет хорошо. Не переживай так сильно, не торопись»...

В свете последних событий это видео в соцсетях получило вторую жизнь. «Какая же Настя трогательная и искренняя», - восхищаются поклонники. А некоторые разглядели в этом интервью роковое совпадение, ведь Мария Контэ не просто оказывает психологическую помощь. У нее редкая профессия - онкопсихолог, работает с тяжелобольными пациентами, у которых зачастую нет шансов на исцеление.

Некоторые разглядели роковое совпадение в интервью, которое Заворотнюк дала онкопсихологу год назадФото: Борис КУДРЯВОВ

Эту непростую специальность Контэ получила около шести лет назад после того, как ее жизнь в одночасье рухнула. Из самой известной в «нулевых» столичной светской львицы, подруги одного из богатейших людей страны, которой были открыты все двери, она в считанные дни стала одинокой мамой с ребёнком на руках и диагнозом, который звучал как приговор. Сначала Мария рассталась со своим «всесильным мужчиной», как она его называла, стараясь не упоминать фамилию, а вскоре обнаружила у себя странное пятнышко - как выяснилось впоследствии, рак кожи. Немецкие врачи после химиотерапии не давали обнадеживающих прогнозов, и тогда Мария стала усиленно работать над собой, менять сознание: ездила по миру, изучала всевозможные методики, встречалась с индийскими гуру и ведущими психотерапевтами. А когда болезнь отступила, Контэ выучилась на онкопсихолога, чтобы помогать людям пережить то, что прошла сама.

Возможно, сейчас знания подруги очень пригодились бы Анастасии, но говорить об актрисе Контэ отказывается:

- Это близкий мне человек, и в интересах семьи я не даю комментарии, - предупредила Мария «КП», но рассказала о главных принципах работы с онкобольными.

- Обычный психолог таким пациентам не поможет, - уверена Контэ. – Ведь человек, проходя лечение или реабилитацию, испытывает сильные эмоциональные проблемы. Специалист широкого профиля начнёт в этом случае лечить психику. А онкопсихолог понимает, что плохое настроение или панические атаки связаны с сильнейшей интоксикацией организма: печень выбрасывает в организм множество токсичных веществ, отравляя его. Иногда не так страшна химиотерапия, как ее последствия. Моя задача - объяснить человеку, что его обиды, страх или агрессия основываются на токсичности, и это надо переждать.

Мария КонтэФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дальше идёт работа, направленная на понимание ситуации:

- Я всегда говорю, что мы не идём к выздоровлению, а продолжаем жить. Нельзя сказать, что это скоро пройдет, надо помочь принять болезнь, - продолжает онкопсихолог. - Я долгое время работала с больными на последней стадии, и человек, который осознанно готовится к уходу, уходит из жизни относительно просто. А те, кто не принимают болезнь, уходят в агонии и со страшными болями.

Своим пациентам Контэ предлагает представить, что у них не рак, а тяжёлая форма гриппа – это тоже смертельно опасно, но не вызывает такого ужаса:

- За 5-6 лет работы я видела немало случаев исцеления у абсолютно разных пациентов. Одни брали себя в руки, меняли питание, режим сна. Другие ели-пили все подряд и все равно выздоравливали, то есть, прямой связи нет. Все внутри самого человека и зависит от его отношения к своей жизни. Я всегда говорю, что с надеждой к онкопсихологу не нужно идти. Изменить свою жизнь можешь только ты сам. А если не можешь, то все равно продолжаешь жить. Самое главное – «проснуться» и понять, что ваша жизнь не начнётся, когда вы выздоровеете, она идёт прямо сейчас. Поэтому не пропускайте ни один день. Это время, когда вы должны быть с близкими и любимыми людьми, осознанно есть, спать, говорить, думать. Иногда последние месяцы жизни бывают намного важнее и интереснее, чем все, что было до диагноза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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