Брэд Марлонович Черненко

Драматическая история, случившаяся на нашем веку, - это разочарование России в современном западном мире.

Вовсе не политическое - на уровне всяких там саммитов, санкций, ракет и бумажек, - а внутреннее, психологическое прощание с Западом как источником правды.

В моем детстве - не говоря уж о предыдущих поколениях - все, что было западнее Бреста, воспринималось как рай.

Там были джаз и рок-н-ролл, Софи Лорен и Мэрил Стрип, Клинт Иствуд и Аль Пачино, виски и джин в полутемных барах с вентиляторами на потолке, настоящие немцы (порядок), настоящие французы (любовь), настоящие англичане (аристократизм) и настоящие американцы (размах), большой Голливуд (трагедии и комедии из жизни красивых белых людей на фоне неизуродованных советчиной городов и пейзажей), словом, то ощущение свободы, разнообразия и, главное, подлинности, о котором Бродский писал в знаменитом своем эссе "Трофейное", и лучше него об этом уже не скажешь.

Конечно, я не застал шестидесятых, но даже в конце восьмидесятых, когда ты платил свой мятый рубль и смотрел в видеосалоне "Однажды в Америке" - это была дверь в тот самый садик, в которой никак не могла попасть Алиса.

И ничего не осталось.

Точнее, осталось целое море памятников во всех смыслах этого слова, которые до сих пор там стоят, и которые хочется лишний раз повидать, а то и просто о них подумать.

Но вот именно нынешняя жизнь, ее восприятие - перевернулось.

Теперь, когда ты смотришь западное кино или сериал, читаешь роман или журнал, в общем, прислушиваешься к тому, что доносится оттуда, ты используешь те же самые методы восприятия, что были привычными в СССР.

Ругает советский матюгальник очередного буржуазного разложенца или оппортуниста?

Значит, надо или сделать вывод, что он хороший человек, интересный, или, по крайней мере, пропустить, не реагируя, мимо ушей весь поток мусора - и выудить из него сколько-то полезной информации.

И вышло так, что "там" сейчас работает ровно тот же завод по производству необыкновенно лживой, всепроникающей и противной пропаганды, что работал и в СССР, и мы узнаем брата Васю, даже советские пионеры моих лет или чуть старше - отлично знают, что это было, ну давай, давай, гунди мне про то, как цисгендерные христианские фашисты обижают несчастных пакистанских трансгендеров, а я сосредоточусь на чем-то совершенно другом, ну, допустим, артистка красивая или оператор хороший, а что именно говорится в качестве "политинформации" - это сразу в унитаз.

Западный мир двадцатого века казался раем, да им и был, но его наследник - это липкий чужой дурдом.

И вся та нежность, та внимательная ностальгия и мягкая зависть, что была "здесь" - по отношению к "там", - она только и мелькнет на минуту, когда увидишь случайно кадры с Хичкоком, Марлоном Брандо, Китом Ричардсом, речью Рейгана или Черчилля, рекламой длинного автомобиля из семидесятых годов.

А потом снова включают святого мигранта-трансгендера.

Здрасьте, давно не виделись.

Все советские трудящиеся поздравляют Константина Мигра.. тьфу, Константина Трансге.. тьфу, Константина Устиновича Черненко с шестьдесят седьмой годовщиной Великой Октябрьской Фемини..

Уши заткнуть и глаза закрыть.

А вентиляторы на потолке все равно волшебные были.