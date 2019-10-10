«Если бы я был президентом банка...»

«Лучший урок письма» – ежегодный всероссийский конкурс детских писем, который с 2002 года проводится АО «Почта России», МГУ имени М. В. Ломоносова, Союзом писателей России, профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой». Его цель – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны, развитие гражданских и социальных инициатив среди юношества. За шестнадцать лет проведения творческого состязания в нем приняли участие более 2,5 млн человек.

Но в этот раз впервые по приглашению банка шесть школьников – авторов лучших эссе – из разных уголков страны получили возможность примерить на себя роль топ-менеджера крупной финансовой структуры и представить на Детском совете директоров свои предложения.

Возглавил необычное заседание президент – председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко, который отметил, что банк поддерживает конкурс своей номинацией уже четвертый год, и всякий раз это яркие впечатления и удивительные идеи ребят.

- В представленных работах очень много позитива и серьезных идей, я их все лично читал и могу говорить о каждой, - прокомментировал Дмитрий Васильевич. - Этот конкурс - своеобразная машина времени, возможность заглянуть в будущее. И хотя ребята сегодня не являются экспертами в финансовой индустрии, что естественно (я, правда, ратую за то, чтобы в школах ввели курс финансовой грамотности), и им было очень непросто, тем не менее они глубоко и системно подошли к поиску решения поставленной перед ними задачи, очень структурированно и с большим теплом по отношению к людям... Последнее хочу подчеркнуть особенно: именно человечность нашего народа сильно отличает Россию от всех остальных стран в мире. Это вселяет в меня уверенность в будущем России в целом и в процветании банковской индустрии в частности. И я рад познакомиться с теми, кто, возможно, придет нам на смену. Главный критерий, по которому мы сейчас выбирали победителя, – чтобы идея была максимально близка к внедрению.

Многие финалисты конкурса впервые в Москве. И, конечно, впервые в таком кабинете. Фото: Почта Банк

Первое место в конкурсе выиграл 16-летний Тимур Файзуллин из села Бураево Республики Башкортостан. Тимур предложил внедрить голосовое управление терминалами банка и подробно объяснил, почему это нужно и почему может быть выгодно банку. Тимур также считает, что внедрение инновационных технологий в банковской сфере должно идти параллельно в городах и сельских поселениях. И парень попал, что называется, в точку. Как отметил Дмитрий Руденко, именно в этом и заключается главная стратегическая линия банка на сегодняшний день.

Второе место заняла 13-летняя школьница из древнего Мурома Олеся Лебедева. Она предложила внедрить комплекс целевых банковских программ («Банк-здоровье», «Банк-дети», «Банк-семья», «Банк-жилье», «Банк-природа», «Банк-культура»), каждая из которых подразумевает определенную социальную поддержку: возможность отдыха в санаториях, помощь в трудных ситуациях, открытие школ, помощь детям-сиротам и пр.

– Сильные должны думать о тех, кто в данный момент нуждается в поддержке, – сказала юная муромчанка и этим покорила всех присутствующих.

И, наконец, бронзовый призер конкурса, самый юный – 9-летний Владислав Болквадзе из Рязани – мечтает, чтобы банк заботился о животных. Он уверен, что добро живет в каждом, просто ему нужно найти выход и применение.

– Банковские служащие – люди серьезные и сосредоточенные, – пояснил девятилетний «топ-менеджер». – Поэтому я придумал, что неплохо было бы организовать для них в офисе место для отдыха и расслабления. И дальше подумал: а что если совместить приятное с полезным и организовать внутри банка зоопарк-приют, где временную «прописку» получат бездомные животные, при виде которых на улице сжимается сердце? Сотрудники и клиенты банка могли бы приходить туда, ухаживать и приглядывать за братьями нашими меньшими, дарить им свою ласку и тепло. Я уверен, что таким образом многие кошки и собаки нашли бы себе хозяина и друга. И люди бы тоже обрели, быть может, самого преданного товарища и наверняка – внутреннюю гармонию. А большое количество банков в нашей стране может способствовать распространению этого доброго дела.

Были определены также три лауреата конкурса: Анна Лаптева из поселка городского типа Лебяжье Кировской области; Дава Очиргоряев из села Солянка Астраханской области и Варвара Федина из поселка городского типа Ленинское Кировской области.

Варя рассказала, как она шла к своему успеху:

– Учеба дается мне легко. Я нередко участвую в различных конкурсах и олимпиадах. Этот конкурс заинтриговал меня, так как я поняла, что ничего не знаю ни о банке, ни о деловом стиле письменного общения. Представьте лето, июнь и ученицу 6-го класса, которая старательно изучает в интернете информацию о банках, их деятельности и о том, что собой представляет структура делового письма. Потом я изучила обстановку в нашем селе. И мое предложение президенту банка исходит из реальной жизни – нужно сделать так, чтобы агенты банка могли бы охватить своей деятельностью сельское население. Причем не только в нашем регионе, но и в других, таких же удаленных.

Конкурс помогает увидеть, кто будет «у руля» через 15-20 лет. Фото: Почта Банк

Дмитрий Руденко не удержался от комплимента в адрес девочки:

– Варвара, можно сказать, уже состоявшийся топ-менеджер. Она соблюла все основные правила менеджмента: собрала данные, проанализировала их, потом синтезировала некое предложение исходя из актуального запроса, – искренно восхитился председатель Детского совета директоров.

Все победители конкурса получили незабываемые впечатления и памятные подарки от организаторов конкурса. По окончании заседания глава банка пригласил ребят в свой кабинет и даже разрешил посидеть и сфотографироваться в своем кресле. Надо ли говорить, что восторгу ребят не было предела! А еще школьники «заглянули» внутрь банкомата, чтобы узнать, как он устроен. Затем гостей столицы ждала увлекательная и познавательная прогулка по центру Москвы и посещение детского города профессий КидсСити, где школьники смогли попробовать себя в разных профессиях, в том числе в роли финансового консультанта в игровой зоне Почта Банка.

В мероприятии также принял участие создатель конкурса «Лучший урок письма» – руководитель направления спонсорских и социальных проектов Почты России Вадим Носов. Он отметил, что конкурс был придуман 17 лет назад, и сейчас он продолжает успешно развиваться. Каждый год лучшие работы становятся книгами и хранят идеи и предложения ребят. «Тематика конкурса многообразна. Банковская сфера – одна из самых сложных и самых интересных. И ребята, на мой взгляд, отлично справились с заданием. А смелость участвовать в конкурсе и взяться за такую непростую тему заслуживает отдельной похвалы! И какую бы профессию ни выбрали ребята, я желаю им сохранить эту решимость, целеустремленность и теплоту души!» – отметил Вадим Носов.

Напоследок мальчишки и девчонки, вошедшие в первый состав Детского совета директоров, с помощью карты «Зеленый мир» (чем больше покупок по карте совершается ее владельцем, тем больше деревьев будет посажено на бонусы от этих покупок) и экопрограммы банка «Подари лес другу!» посадили лес в Московской области на Угре и назвали его в честь этой памятной встречи. И теперь ребята смогут следить за тем, как растет их лес, и даже приехать на посадки следующей весной.

Детский совет директоров прошел совершенно по-взрослому. Фото: Почта Банк

А начиналась эта инициатива банка 5 лет назад так – просто хотели сделать доброе дело и не ожидали, что вскоре она приобретет грандиозные масштабы – россияне охотно откликнулись на этот призыв.

Сейчас программа охватывает 48 нацпарков по всей стране, по инициативе и при организации Почта Банка посажено больше 3,5 млн деревьев! Посадить лес дистанционно можно как на сайте банка, так и через банкомат или с помощью сотрудника в отделении. Так что и наши конкурсанты не остались в стороне.

Подводя итоги делового мероприятия, Дмитрий Руденко заявил, что некоторые из предложенных учащимися идей уже реализуются банком (и это говорит о том, что молодежь мыслит в правильном направлении), а другие – будут взяты на вооружение.