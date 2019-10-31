В Приамурье школьники запишут аудиосказки для незрячих детей

Ребята из Благовещенска теперь после уроков тренируют дикцию, разучивают скороговорки и учатся делать паузы в предложении. Все потому что школьники участвуют в необычном проекте –они готовят аудиосборник сказок для слепых и слабовидящих детей.

Каждый понимает, что стандартная учительская фраза «читай с выражением» приобретает тут совершенно другой смысл. От того, как расскажешь историю, будет зависеть не оценка, а сможешь ты передать сюжет слушателю, ведь воспринимать тебя будут только на слух.

Истории для аудиосказок выбрали по-настоящему необычные, таких книг на полке в магазине не найдешь. Проект, организованный Ассоциацией творческих работников Приамурья, называется «Сказки коренных народов Амурской области и не только». Это истории для детей, созданные по мотивам фольклора нанайцев, удэгейцев и других народов Дальнего Востока. Сказки похожи на притчи и легенды, в них собрана вековая мудрость людей, живущих в гармонии с природой Севера.

Но как показало анкетирование, проведенные среди 110 четвероклассников, современные школьники не знакомы с произведениями коренных народов Амурской области. Проект призван это исправить.

- Детей младшего школьного возраста необходимо заинтересовать, а не заставлять, изучать краеведческую литературу, -объясняют авторы проекта.

Участниками проекта станут 50 подростков Фото: www.biblioblag.ru

Озвучивать сказки будут дети с ограниченными возможностями здоровья и их сверстники от 8 до 14 лет. Всего в группу набрали 50 человек. Каждый из них прошел конкурсный отбор – перед членами жюри школьники прочитали отрывок из эвинкийской сказки.

На этих ребятах большая ответственность, потому что после того, как звук запишут, аудиокниги распространят по школам, библиотекам и больницам региона, чтобы сказки могли слушать ребята с проблемами с проблемами здоровья. Всего в сборник войдут 30 сказок – это целые произведения и отрывки, сохранившиеся в библиотеке. Первый аудиосборник передадут в организацию социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник».

За техническую часть отвечает библиотека имени Чехова. На средства президентского гранта закупили профессиональное оборудование для студии звукозаписи.

Пока идет подготовка к записи, репетиции, юных участников проекта познакомили с бытом эвенков. Это малочисленный народ, живущий в регионе: по данным статистиков в 2010 году эвенков насчитывалось в Амурской области всего 1480 человек.

Чтобы лучше понять, о чем сказки, детям рассказали о традициях и быте эвенков Фото: muzbam.amur.muzkult.ru

- Чтобы детям было легко понять, о чем сказки, в рамках проекта состоялась поездка в этнографический комплекс «Эвенкийская деревня», который находится на севере Приамурья, в Тындинском районе, - рассказали в пресс-службе библиотеки.

Кандидат исторических наук Елена Пастухова прочитала юным участникам проекта лекцию о традициях и быте эвенков.

Авторы рассчитывают, что проект поможет заинтересовать школьников к самостоятельному изучению краеведческой литературы Фото: www.biblioblag.ru

В сентябре команда приступила к записи первых сказок. Школьники озвучили нанайскую сказку «Айога» и «Ласка – непоседа» в звукозаписывающей студии чеховской библиотеки. Работа над проектом займет еще несколько месяцев. Кстати, услышать запись сказок можно будет на сайте библиотеки Благовещенска.

Авторы уверены, что проект будет полезен и тем, кто будет слушать сказки, и тем, кто готовит запись. Ведь в создании аудиокниги участвуют, в том числе ребята с ограничениями по здоровью. Зачастую у них существует проблема общения со сверстниками. «Это поможет их социализации» - говорят авторы проекта. Но хочется верить, что ребята просто смогут найти здесь друзей и по-настоящему полюбят книги.