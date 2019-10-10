Московский школьник списал отравление наркотиками на испорченные беляши в столовой

Вечером в среду, 9 октября, в скорую помощь позвонила встревоженная 56-летняя москвичка. Женщина сообщила, что ее 14-летнему внуку плохо и что тот, якобы отравился беляшами в школе. Медики прибыли за считанные минуты, но к тому времени парень уже едва мог говорить. Оценив его состояние, фельдшер сразу же отмела легенду об испорченной еде в столовой. Тут же на месте парню сделали тест на наркотики.

- Исследование дало положительные результаты. И об этом сразу же поступил сигнал в полицию. Подросток был госпитализирован, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас школьник в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. В его крови были обнаружены метадон и амфетамин. В ближайшее время парня опросят сотрудники полиции. Кроме того, не избежать проверок школе, в которой он учится. Известно, что ранее на учете в ПДН он не стоял.