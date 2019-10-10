2019-10-10T13:00:04+03:00
Происшествия

В австрийском Линце прогремел взрыв: девять человек ранены

Пожарным не удается справиться с охватившим здание пламенем [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожарным не хватает воды для тушения возгоранияПожарным не хватает воды для тушения возгоранияФото: скриншот с видео
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Недалеко от аэропорта в австрийском городе Линц прогремел мощный взрыв. Ранения получили девять человек, трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии в ожоговых центрах. Остальных доставили в местный госпиталь с легкими травмами.

Взрыв произошел утром в четверг, 10 октября. Предполагается, что эпицентр находился в штаб-квартире компании "Energie AG Umwelt Service GmbH".

Неподалёку от аэропорта австрийского Линца произошёл взрыв.9 человек ранены, 3 в тяжёлом состоянии

На месте инцидента работают несколько десятков бригад пожарной службы - всего 250 человек. Им до сих пор не удалось потушить пламя. В небо поднимаются клубы дыма. Начальник полиции Саша Баумгартнер полагает, что тушение займет еще как минимум несколько часов.

Согласно его данным, часть здания уже полностью разрушена. Пожарные пытаются спасти уцелевшие помещения. Главная проблема заключается в том, что сотрудникам службы не хватает воды для тушения возгорания. Ее планирует привезти из аэропорта.

Сайт kp.ru писал, что изначально сообщалось лишь о пятерых пострадавших. Причины взрыва выясняются.

В австрийском Линце прогремел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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