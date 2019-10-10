2019-10-10T12:57:49+03:00
Общество

Вдова Папанова Надежда Каратаева умерла в карете скорой помощи

Родные пока не подтверждают данные о смерти Надежды Каратаевой
Иван РУНЕВ
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Надежда Каратаева (слева) прожила в браке с Анатолием Папановым более 40 летНадежда Каратаева (слева) прожила в браке с Анатолием Папановым более 40 летФото: Евгения ГУСЕВА
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10 октября на 95 году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Надежда Каратаева. Последнее время вдова Анатолия Папанова сильно болела. Сегодня утром женщине стало плохо, поэтому ей вызвали скорую.

- Состояние у пациента было очень плохое. Было принято решение в срочном порядке госпитализировать Надежду Юрьевну. Ее повезли в НИИ им. Склифосовского. Но по дороге в больницу актриса скончалась, – сообщил Kp.ru источник в медицинских кругах.

По информации источника, время констатации смерти актрисы - ровно полдень.

Между тем, родные пока не подтверждают данные о смерти Надежды Каратаевой. Дочь артистки Елена Папанова сообщила, что ее мать попала в реанимацию с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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