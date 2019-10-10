Вдова Папанова Надежда Каратаева умерла в карете скорой помощи

10 октября на 95 году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Надежда Каратаева. Последнее время вдова Анатолия Папанова сильно болела. Сегодня утром женщине стало плохо, поэтому ей вызвали скорую.

- Состояние у пациента было очень плохое. Было принято решение в срочном порядке госпитализировать Надежду Юрьевну. Ее повезли в НИИ им. Склифосовского. Но по дороге в больницу актриса скончалась, – сообщил Kp.ru источник в медицинских кругах.

По информации источника, время констатации смерти актрисы - ровно полдень.

Между тем, родные пока не подтверждают данные о смерти Надежды Каратаевой. Дочь артистки Елена Папанова сообщила, что ее мать попала в реанимацию с пневмонией.