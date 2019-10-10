Скандал в онкоцентре им. Блохина: главное

С чего все начиналось?

Страшный скандал разгорелся в одном из главных Онкоцентров страны. Началось все с открытого видеобращения группы врачей из отделения пересадки костного мозга. Они уверяли, что институт на грани разорения, а зарплаты сотрудников уменьшились в несколько раз, детские палаты поросли плесенью. На проверку все оказалось не совсем так.

Катализатором недовольств онкологов стало назначение нового директора детского института (НИИ им. Блохина — это пять самостоятельных институтов, три из которых клинические, то есть лечат больных, два - научные) Светланы Рафаэльевны Варфоломеевой. Она пришла в «Блохина» буквально только что, летом 2019 года (до этого 14 лет работала в детском институте им. Димы Рогачева). Не успела проработать еще и 100 дней, но по заверениям медиков-бунтарей, уже испортила все, что складывалось в отделении гематологии и трансплантации годами.

Врачи детского онкоцентра имени Блохина угрожают массовым увольнением.

«Мы объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг», - заявили на всю страну медики.

Началось все с открытого видеобращения группы врачей

В чем суть их претензий?

Их на видео было четверо — два зама директора института детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич (выдающийся специалист, основатель первого в стране отделения трансплантации костного мозга). И два врача онколога: Наталья Субботина и Василий Бояршинов. Но говорят они от целого коллектива из 26 человек. И даже показывают стопку уже написанных от них заявлений на увольнение.

Врачи продемонстрировали зарплатные квиточки с недопустимо низкими цифрами окладов

Так же медики рассказали, что «долгие годы дети лечатся в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, на стенах плесень. Палаты переполнены, при этом уже 20 лет не могут достроить новые детские корпуса». Кроме всего прочего врачи продемонстрировали зарплатные квиточки с недопустимо низкими цифрами окладов — от 10 000 до 40 000 рублей.

Как отреагировало руководство медцентра?

Тут же разразилась волна общественного негодования. В НИИ Блохина не стали ничего ждать и ответили на обвинения своих коллег. В том числе рассказали про строительство корпусов.

«Два здания из пяти на 100%, а еще три в финальной стадии строительства», - рассказал «КП» зам директора по строительной части. Корреспондента «Комсомолки» пустили на стройку и показали уровень готовности. Уже завезена мебель, подключено и функционирует некоторое оборудование, ремонт везде сделан. Идут финальные работы.

Руководство заявило, что обнародованные квиточки подставные — низкоквалифицированных сотрудников, либо же тех, кто только вышел из отпуска. А у враче-бунтарей достойные зарплаты от 140 до 600 000 рублей (в некоторые месяцы).

Здание онкоцентра имени Блохина в Москве.

- А плесень на стенах отделения трансплантации (его основал и возглавлял много лет Георгий Менткевич — ред) как раз таки Светлана Варфоломеева и обнаружила и заставила эти палаты закрыть для санитарной обработки, - заявил в интервью «КП» руководитель всего НИИ Иван Стилиди.

Правда ли, что в онкоцентре массовые увольнения?

Заявлений на сегодняшний день подано 8, среди уволившихся врачи того самого отделения. Стоит отметить, что ни Менткевич, ни Рыков, ни другие бунтари свои зарплатные ведомости не демонстрировали.

Так же Иван Стилиди рассказал, что с приходом в Институт Варфоломеевой вскрылись некоторые серые схемы заработка. Например, значительная часть всех операций по пересадки костного мозга выполнялась за счет средств благотворительного фонда, возглавлял который сам Менткевич. Тогда как заявок на квоты (государственное финансирование медпомощи) подавалось существенно меньше, чем могло быть.

«Дело все в том, что фонды сами в своей смете закладывают оплату работы врачей и они в несколько раз выше тех, которые предусмотрены стандартами Минздрава», - объяснила начальник отдела организации оплаты труда Анастасия Кукушкина. И так как фондом руководил Менткевич, то «Фактически он привлекал средства граждан, из которых сам платил себе и своим товарищам. Вот так», - сделал вывод Стилиди.

Руководитель НИИ Иван Стилиди. Фото: Михаил Александров/ТАСС

Что было дальше?

Параллельно с проверкой нагрянула комиссия Минздрава РФ. И 10 октября на всеобщее обозрения были предоставлены ее результаты — в детском Институте применялись неэффективные протоколы лечения. К Светлане Варфоломеевой и ее деятельности на новом посту претензий нет, наоборот.

Скандал продолжается. Судя по всему, стороны конфликта раскрыли еще не все карты."КП" продолжает следить за развитием событий.

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