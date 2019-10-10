2019-10-10T14:36:13+03:00
Спорт

Игра сборной России по футболу против Шотландии определит судьбу путевки на Евро-2020

Команда пройдет если мы победим, а Кипр и Казахстан сыграют в ничью
Сергей КИРИЛЛОВ
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Сборная России провела тренировку накануне игрыСборная России провела тренировку накануне игрыФото: REUTERS
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В четверг, 10 октября, сборная России по футболу играет против сборной Шотландии. И прямо там, в «Лужниках», команда Станислава Черчесова может за три тура до окончания отборочного цикла оформить путевку на Евро-2020. Это произойдет, если мы победим, а Казахстан и Кипр сыграют вничью (начало матча 10 октября в 17.00).

При этих раскладах мы уже гарантировано займем второе место в группе вслед за Бельгией и будем уже не досягаемы для других соперников.

Напомним, что четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге. В трех из них на групповом этапе может сыграть сборная России.

Группа I

И/О

1 Бельгия 6/18

2 Россия 6/15

3 Казахстан 6/7

4 Кипр 6/7

5 Шотландия 6/6

6 Сан-Марино 6/0

Оставшиеся матчи сборной России

10 октября. Россия – Шотландия

13 октября. Кипр – Россия

16 ноября. Россия – Бельгия

19 ноября. Сан-Марино – Россия

ИСТОЧНИК KP.RU

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