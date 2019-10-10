Игра сборной России по футболу против Шотландии определит судьбу путевки на Евро-2020
В четверг, 10 октября, сборная России по футболу играет против сборной Шотландии. И прямо там, в «Лужниках», команда Станислава Черчесова может за три тура до окончания отборочного цикла оформить путевку на Евро-2020. Это произойдет, если мы победим, а Казахстан и Кипр сыграют вничью (начало матча 10 октября в 17.00).
При этих раскладах мы уже гарантировано займем второе место в группе вслед за Бельгией и будем уже не досягаемы для других соперников.
Напомним, что четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге. В трех из них на групповом этапе может сыграть сборная России.
Группа I
И/О
1 Бельгия 6/18
2 Россия 6/15
3 Казахстан 6/7
4 Кипр 6/7
5 Шотландия 6/6
6 Сан-Марино 6/0
Оставшиеся матчи сборной России
10 октября. Россия – Шотландия
13 октября. Кипр – Россия
16 ноября. Россия – Бельгия
19 ноября. Сан-Марино – Россия
Как завершится матч Россия Шотландия? - опрос .Как завершится матч Россия Шотландия?. Your turn!
ИСТОЧНИК KP.RU