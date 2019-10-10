«Альфонс», встречавшийся с Шишковой и Чигиринской, оказался сыном застреленного украинского олигарха

В одном из интернет-пабликов появилась информация про бывшего парня Алены Шишковой и Ирины Чигиринской. Его зовут Валерий Цвек, ему 23 года. Молодого человека никто не знает, но в СМИ пару раз была информация, что парень «альфонс» и разводит богатых пассий на деньги. Оказалось, что денег у Валеры и у самого достаточно. Его отец Валерий Петрович Цвек до самой смерти был близким другом и бизнес-партнером миллиардера Рината Ахметова. Того самого, чье состояние оценивается в 6,7 млрд долларов и который владеет футбольным клубом «Шахтер».

- У Валеры дом за миллиард и тачек более чем на 100 миллионов. Оказалось, что папа юноши - Валерий Петрович Цвек - авторитет на Украине, которого более 10 лет назад застрелили. Валерий Петрович был близким другом и бизнес-партнером самого богатого человека Украины Рината Ахметова, – сообщает интернет-паблик «Немалахов».

Дом Цвека, а справа дом Виктора Януковича ( фото телеграмм канал Немалахов)

По словам нашего источника в ГИБДД, у семьи Цвека больше 10 дорогостоящих иномарок. Среди которых Rolls-Royce Wraith стоимостью 17 млн. рублей, Mersedes G-63 edition стоимостью 19 млн. рублей, два Maybach стоимостью около 11 млн. рублей, Range Rover Vogue, Bentley Continental. Помимо всего прочего есть две машины сопровождения: Mersedes-Benz V-class и Toyota Land Cruiser. И это далеко не все, еще есть 5 автомобилей Maybach, которые семья сдает в аренду для вип-персон.

Особняк Валеры находится в одном из самых дорогих поселков России «Сады Майендорф», который естественно расположен в Барвихе. Дома здесь стоят от 500 миллионов до нескольких миллиардов. Здесь живут известные политические деятели и самые богатые бизнесмены страны.