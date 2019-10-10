2019-10-10T15:27:35+03:00
Звезды

«Остановитесь, люди»: Стас Михайлов призвал молиться о здоровье Анастасии Заворотнюк

Певец попросил подписчиков поддержать семью в тяжелый момент
Алена МАРТЫНОВА
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Певец Стас МихайловПевец Стас МихайловФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Обилие слухов о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая последние несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием, шокирует ее друзей и поклонников. Из-за повышенного внимания актрисе даже пришлось сменить клинику – пороги медцентра, где лежала «прекрасная няня» обивали фанаты, папарацци, знахари и гадалки, а сотрудники клиники и вовсе предлагали СМИ купить фото и видео прикованной к постели Заворотнюк. Кроме того, на тему болезни Анастасии то и дело высказываются совсем не близкие ей люди – бывшие мужья, коллеги и просто желающие засветиться на ТВ ходят по ток-шоу, рассуждая о тяжелой доле актрисы и озвучивая зачастую далекую от правды информацию.

Чтобы прояснить ситуацию, неравнодушные люди создали в соцсетях страницу в поддержку артистки, где будет публиковаться «только проверенная информация без сплетен и спекуляций». Возможно, аккаунт ведет кто-то из окружения Заворотнюк, потому что спустя всего несколько часов после создания его вдруг стали рекламировать знаменитости, а кроме того, на него подписалась дочь актрисы Анна Заворотнюк.

stas_mihailoffstas_mihailoff
Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения
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- Я – человек далекий от всего, что происходит в СМИ и Интернете. Но в этот раз информация достигла и моего поля зрения, - написал в своем Инстаграме певец Стас Михайлов. – В настоящее время Анастасия Заворотнюк, ее жизнь и здоровье стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передергивания фактов и спекуляции на имени артистки. Остановитесь, люди… Просто помолитесь за здоровье Насти! А тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на страницу в поддержку Заворотнюк, - посоветовал артист, указав адрес аккаунта.

Между тем, кто именно его ведет (и, соответственно, можно ли доверять этой информации), неизвестно – на вопрос «КП» ни создатели страницы, ни Михайлов не ответили.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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