«Охранники Саласпилса заключенных раздевали догола, гоняли палками и насиловали»: Рассекречены документы об освобождении Латвии от фашистов

Минобороны России на своем сайте опубликовал документальные свидетельства того, как шло освобождение прибалтийской республики, какие подвиги совершали наши бойцы и какие страшные свидетельства преступлений нацистов они обнаружили в нацистских концлагерях.

В документах констатируется, что население Риги с 400 тысяч человек сократилось за годы немецкой оккупации более чем в два раза, а в 17 километрах от столицы республики был создан «лагерь смерти» Саласпилс:

«Немецко-фашистскими извергами была разработана система истребления военнопленных: режимом голода, распространением тифа, дизентерии, туберкулеза, а также путем оставления раненых военнопленных без медпомощи».

В Саласпилсе и в окрестных лесах нацисты уничтожил десятки тысяч военнопленных, евреев, тех, кто сотрудничал с советской властью. Свидетельства преступлений гитлеровцев чудовищны:

«6 января 1943 года охранники заставили евреев вешать друг друга. Заключенных женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю… Тут же насиловали их. От матерей отнимали маленьких детей… Заставляли рыть траншеи, приказывали ложиться на дно…Уложенных расстреливали. Следующий ряд укладывался на трупы расстрелянных».

Ужасу, который длился несколько лет, положила конец наша армия. Рейд машин-амфибий 3-го Прибалтийского фронта, форсировавших озеро Тиш-Эзерс и ворвавшихся на окраины Риги, застал войска вермахта врасплох. Амфибии сделали 20 рейсов, доставили более 3000 бойцов, 12 минометов и 6 пушек с лошадьми. А в общем, вместе с войсками 2-го Прибалтийского фронта, наши части и соединения смогли сконцентрировать 300 арторудий и 14 танков и самоходок на каждом километре фронта, где шло наступление.

В ночь с 12 на 13 октября 1944 года подразделения 376-й и 374-й стрелковых дивизий вели ожесточенные бои на улицах Риги и в ее окрестностях - и уже к полудню большая часть латвийской столицы была очищена от немецких захватчиков. И это при том, чтоу гитлеровцев в Латвии была создана глубоко-эшелонированная обороны четырех уровней.

Характерна реакция местного населения на приход советских войск. Начальник политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии в своем докладе отмечал: «Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге… Горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами». Подобные свидетельства поступали из самых разных источников…