Эксперт: Подросток считает, что родители — старые замшелые пеньки, ну и за что их наказывать

Экс-депутат и сопредседатель Движения за права курильщиков Ольга Беклемищева высказалась о предложении МВД ввести штрафы для родителей курящих детей. Напомним, по нашим данным, родителей хотят наказывать на 1-2 тысячи рублей.

- Ольга, как вы полагаете, родители должны нести административную или уголовную ответственность за шалости своих детей?

- Ну конечно, если ребенок кого-то сильно в школе побьет — за это родителей вызовут в учебное заведение и пожурят, но до сих пор за это никого не сажали и не штрафовали страшно, так ведь?

- Покурить — это не побить.

- Курить ребенку до 18 лет нельзя — и мы должны все дружно ему объяснять, что этого делать не надо. Но не всегда родители имеют такое влияние на своего ребенка. Когда они сказали «не курить» — и он не курит. К сожалению, вот так редко бывает.

Сопредседатель Движения за права курильщиков Ольга Беклемищева.Фото: YouTube

- Все таки разная степень ответственности за разные проступки должна быть, разве нет?

- Если он ларек разнесет или фингал кому-то поставит — мы же родителей к ногтю не прижимаем угрозой уголовной ответственности? Ну вот у 15-16-летнего человека сложный подростковый возраст. Ну да, так бывает. Он считает, что родители - это старые замшелые пеньки. Которые ничего умного посоветовать ему не могут. У взрослых людей у самих драма и на сердце тяжело — а мы их еще вдобавок и штрафовать будем? По моему это не хорошо.

- Штраф 3000 рублей за бычок, найденный у подростка, — неадекватное наказание?

- Ответственность в жизни юного человека и его родителей за подобные вещи точно не должна быть уголовной — ну нельзя же же держать ребенка в таком состоянии: привязывать его на цепочку, уходя на работу, а потом приходя, отвязывать?

- Так нельзя, а как можно?

- Есть много вещей в жизни, которые невозможно описать шершавым юридическим языком. Нам всегда нужно учитывать общественную оценку данного явления. Общественный договор. По поводу данного развития событий.

- Когда то пацаны дрались стенка на стенку и родителей вызвали участковые с предупреждением о том, что ребенка ставят на учет в детской комнате милиции...

- Одно время, в 90-е, а прежде в 40-е и 50-е годы считалось нормальным, когда подростки дерутся стенка на стенку, район на район. Сейчас это нормальным не считается. Многие вещи во времени меняются в восприятии общества. Невозможно все на свете записывать в правила. Сейчас это пытаются сделать — но потом ведь ничего не будет происходить, за исключением выжимания денег из нас как из родителей. А больше ничего и не произойдет...