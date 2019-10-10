Финансовая полиция Италии «раскулачила» двух русских миллионеров, притворявшихся бедными

Двое русских бизнесменов (каким видом бизнеса они занимались, в итальянских СМИ не разглашается) очень хорошо устроились в итальянском городе Порденоне в регионе Фриули-Венеция-Джулия. У них был вид на жительство и прописка (резиденция).

Двойное гражданство позволяло им скрывать свои истинные доходы и от Италии, и от России. Потому что согласно международной конвенции человек должен платить налоги в какой-то одной стране на выбор. Более того, из-за того, что у них были российские счета и банковские счета других стран, они еще долго бы могли быть невидимками для финансовой полиции. Ведь их расходы не отображаются в спезометре, специальной программе, где отображаются все операции любого гражданина, у которого есть счет в итальянском банке, и в которой полицейские сразу видят, что кто-то потратил намного больше, чем заработал.

Кроме того, русские хитрецы для мэрии итальянского городка указывали более чем скромные доходы, согласно которым вместе со своими членами семьи имели право на дотации от государства, медицинскую помощь и прочее, что полагается малообеспеченным. Налоги они, конечно, не платили или же платили по минимуму, сообщает ilgazzettino.it.

Итальянская Гвардия ди финанца, то есть, финансовая полиция, вышла на них. Как, в СМИ тоже не разглашается, но скорее всего по анонимному доносу. Кто-то узнал про их беспечное житье-бытье, позавидовал и настучал налоговикам. В Италии такое практикуется, поэтому обычные итальянцы при всей своей открытости лишнего никому не болтают. Началось расследование. В результате обнаружили, что у предприимчивых парней есть счета также в нескольких иностранных банках, например, в оффшоре на Британских Виргинских островах и на Кипре.

Были обнаружены на их счетах как минимум 11,77 миллионов евро на двоих. Финансовая полиция наложила арест на активы одного из предпринимателей в размере 7,8 миллионов евро, а также на его недвижимость в самом Порденоне и в Линьяно-Саббьядоро, одном из наиболее известных и популярных курортов северной Адриатики. Расследование продолжается. Итальянская финансовая полиция не церемонится с уклоняющимися от налогов, наказания могут быть довольно суровыми.