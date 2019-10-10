2019-10-10T19:30:20+03:00
Спорт

Сборная России составит конкуренцию грандам на Евро 2020

Экс-игрок сборной России и СССР Сергей Юран оценил шансы подопечных Станислава Черчесова в случае попадания на европейский турнир
Александр ЕФИМОВВиктория ЗУБОВА
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Вратари сборной России по футболу Сослан Джанаев и Андрей Лунев во время тренировки перед игрой против сборной команды Шотландии. Фото Михаил Терещенко/ТАССВратари сборной России по футболу Сослан Джанаев и Андрей Лунев во время тренировки перед игрой против сборной команды Шотландии. Фото Михаил Терещенко/ТАСС
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Сможем ли мы досрочно оформить путевку на чемпионат Европы и что может помешать сборной России в матче с Шотландией, рассказал экс-игрок национальной команды Сергей Юран.

Что нам сегодня может помешать?

- Помешать себе можем только мы сами. У Шотландцев сейчас не тот уровень футболистов, поэтому в этом матче сборная России однозначный фаворит. Если подопечные Станислава Черчесова выйдут с правильным настроем и будет хорошая поддержка своих болельщиков, проблем будет.

Сергей Юран. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Сергей Юран. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

- Если мы сегодня проиграем, как это воспримут болельщики?

- Когда побеждает сборная, мы радуемся, но стоит проиграть, - все предыдущие результаты перечеркнуты. Так везде, я провел 10 лет в Европе, это нормальное явление. Если ты проигрываешь серьезной команде, французам или бразильцам, то нужно адекватно понимать, что уровень повыше. А если ты проигрываешь такому уровню, как сборная Шотландии, то, естественно, будет критика, а побеждаешь — все будут аплодировать и хвалить. Это нормальная закономерная ситуация и в Европе, и у нас.

- Сборная России составит конкуренцию грандам на Евро 2020?

- Думаю, да, плюс молодежь появляется. Но главное, что у сборной появляется российский тренер. Немаловажный фактор, что этот тренер любит дисциплину, в этом мы убедились на Чемпионате мира. Иногда уступаешь в классе, но за счет организации показываешь отличный футбол, мы это видели с хорватами и испанцами. Ведь они нас превышали по классу, нужно объективно говорить. С хорватами по пенальти проиграли, но мы достойно выглядели, У меня нет сомнений, что мы попадем на главный футбольный турнир в 2020 году, но хотелось бы с первого места, думаю, у Черчесова тоже есть амбиции побороться за победу в группе. Думаю, что мы мальчиками для битья не будем, а постараемся уже на Евро выйти в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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