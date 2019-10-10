Накануне смерти стюарды, тела которых нашли в Подмосковье, устроили нарковечеринку

8 октября бортпроводники одной из российских авиакомпаний 29-летний Вадим П. и 27-летний Антон Ж. позвали друзей в съемную квартиру в Химках — так говорят их близкие. Молодые люди жили вместе и любили частые гулянки, постоянно собирали у себя компании. Так было и в этот раз. Правда, на утро Вадим и Антон не проснулись.

— Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружены в арендуемой квартире в Химках утром 9 октября. Смерть наступила около 12 часов назад, — рассказали «КП» собственные источники.

Вадим и Антон работали стюардами в крупнейшей авиакомпании России. Вадим пару лет назад переехал в столицу из Башкирии, Антон — из Кирова.

— Они познакомились на работе и быстро нашли общий язык. Скоро они съехались и даже называли себя семейной парой, строили планы на жизнь, — рассказывает подруга ребят.

Что произошло в тот вечер в квартире Вадима и Антона, неизвестно. Однако, как сообщает следствие, рядом с телами обнаружили фасованный белый порошок. По предварительной информации, это наркотическое вещество.

С наркотиками у молодых людей, судя по соцсетям, были особые отношения. Антон, например, постоянно жаловался на «отходосы» и рассказывал, как легче перенести такое состояние.

«Аптечка «отходосная»: бэшки, магний, калий, кальций, янтарная кислота, полисорб, омега 3, цинк, пиво, крепкий алкоголь», — писал Антон в блоге за пару дней до смерти.

За неделю бортпроводник делился с подписчиками своими желаниями: «Так хочется наркотиков, не знаю каких».

Тела молодых людей отправили в морг — для судебно-медицинского исследования. Следствие выясняет причины произошедшего.