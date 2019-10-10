Гимнастка Ангелина Мельникова на чемпионате мира выиграла «бронзу»

В четверг на чемпионате мира по гимнастике в Штутгарте девушки разыгрывали медали в личном многоборье. Американка Симона Байлс была вне конкуренции. А вот за два оставшихся призовых места шла напряженная борьба.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова долгое время шла на четвертом месте, но на финише, после вольных упражнений, сумела запрыгнуть на третью ступеньку пьедестала.

Теперь у сборной России на чемпионате мира есть награды всех трех достоинств. «Золотая», которую выиграли наши ребята в командном многоборье. «Серебро» женской сборной в команде и вот теперь «бронза» Мельниковой.

В пятницу в финале личного многоборья выступят мужчины, где у сборной России тоже есть прекрасные шансы на победу.

В субботу и воскресенье будут разыграны награды на отдельных снарядах и у мужчин, и у женщин.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)

Женщины. Многоборье. 1. Симона Байлс (США) – 58,999. 2. Тан Сицзинь (Китай) – 56,899. 3. Ангелина Мельникова – 56,399… 22. Лилия Ахаимова (обе – Россия) – 51,465.

Женщины. Команды. 1. США – 172,330. 2. Россия (Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова) – 166,529. 3. Италия – 164,796.

Мужчины. Команды. 1. Россия (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин) - 261,726. 2. Китай – 260,729. 3. Япония – 258,159.