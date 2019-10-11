От черного дома до стиля поп-арт: Кто и зачем раскрашивает особняки Москвы

На Большой Дмитровке вместо дорогущего бутика Christian Louboutin открыли магазин Team Putin, где за 5000 рублей можно купить свитшот с изображением Президента России Владимира Путина или защитного цвета плащ с гербом России за 19 000 рублей.

Но пользователи соцсетей обсуждают не новый ассортимент, а изменение фасада здания № 18, строение 2. Раньше это был особняк в нежно-голубых тонах, а теперь оконные рамы разрисовали в стиле поп-арт. Еду в магазин, чтобы разобраться.

- Красили за несколько дней, чтобы все гармонично было с рисунками внутри - у нас здесь мультяшные герои, на лестнице Волк из «Ну, погоди!», например. Насчет легальности покраски - это здание в собственности у хозяйки, поэтому как решила, так и покрасили, - рассказывает продавец.

- Кстати, президент в курсе, что вы торгуете одеждой с его изображением и фамилией?

- Да. Переговоры вела основательница бренда Айсель Трудел. И 7 октября, в день рождения нашего президента, начали продажи.

А вот разрешение, чтобы нанести на фасад своего здания рисунки, собственнику дома действительно не нужно. Но и тут есть нюанс. По новому закону согласовать придется дизайн-проект граффити, то есть конкретное изображение. И сделать это в нескольких инстанциях: Департамент СМИ и рекламы, Департамент культуры, Департамент культурного наследия, Департамент ЖКХ, Комитет по архитектуре и градостроительству, Департамент городского имущества.

Активисты встали на защиту особняка XIX века. А оказалось, новодел!Фото: Алиса ТИТКО

- С нами по этому зданию согласовывать ничего не нужно, оно не является объектом культурного наследия, - объяснили «КП» в Департаменте культурного наследия Москвы.

Хотя на вид - точь-в-точь старинный особняк XVIII - XIX веков.

- Нет, это новодел, - рассказывает Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества». - Это одно из громких событий, когда в Москве здания пришлось реконструировать, потому что они буквально ушли под землю. В конце 90-х годов коммуникации всех ведомств, расположенных на Большой Дмитровке, в их числе и Совет Федерации, решили соединить в единый коллектор, начались работы на улице. Но в 1998 году образовался плывун (насыщенный водой грунт, который способен разжижаться под механическим воздействием на него). Случилось это из-за реки Неглинки, она протекает под соседней улицей. Здание, где сейчас расположен магазин, разрушилось полностью. Тогда там был ресторан итальянской кухни, хорошо, что в тот момент не было посетителей. Позже дом выстроили заново - внешне один в один, как был.

Дом в Старокирочном переулке стал достопримечательностью Басманного района, после того как жильцы перекрасили его в черный цвет. Когда подошло время капремонта, жильцы узнали, что можно изменить цвет фасада. Все проголосовали за белым оконные портики.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФАХВЕРКУ ТУТ НЕ МЕСТО

Радикально год назад изменился и фасад здания на Маросейке. Раньше в доме № 4 жил поэт Николай Заболоцкий, а теперь там круглосуточный Центральный рынок. Москвичи не оценили стиль фахверк.

Немецкий стиль москвичам не понравился. И дом на Маросейке переделали. Теперь он такой (фото слева). Фото: Алиса ТИТКО, fondvnimanie.ru

«Здание не было таким. Это не реставрация, а самодеятельность», - возмутились в соцсетях жители Китай-города.

Москвичей поддержал и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Реставраторов, которые добавили надстройки и сделали темный фасад, попросили все переделать. Да, здание не является объектом культурного наследия, однако оно перестало вписываться в стилистику Маросейки.

- Долго переделывали, чердаки все были бело-зеленые, а окна на втором этаже с крестами - точно как в Германии красят дома. Но сейчас не лучше - кирпичи такого цвета, будто очень старые, и хочется начать ремонт, - поделилась мнением сотрудница Центрального рынка Анна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Черный дом» в Котельниках: жильцы сами решили перекрасить «сталинку», а негатив слышен только в соцсетях

Жителей Подмосковья вдохновил старинный «черный дом» в Москве

Неожиданно «черный дом» стал новой достопримечательностью в подмосковных Котельниках. К дому №5 люди приезжают делать селфи, а тем временем в соцсетях выбор цвета обсуждают в негативном ключе. (подробности)