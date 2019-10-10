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Звезды

«Если я поеду в третий раз?»: Билан снова собрался на «Евровидение»

Артист заговорил о возможном участии в музыкальном конкурсе
Игорь ПОЛЯКОВ
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2008 год, триумф Димы Билана на Евровидении в Белграде.2008 год, триумф Димы Билана на Евровидении в Белграде.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На престижном песенном евросмотре Дима Билан два раза испытал свои силы. В первый раз в 2006 году стал вторым, уступив рокерам «Лорди». А в 2008 победил, привез в Россию «Евровидение».

И судя по всему, снова хочет попытать удачу на этом конкурсе.

- Это моя мечта, - говорит друзьям Билан.

Вероятно, поэтому Дима охотно общался на тему грядущего «Евровидения» в шоу «Алена, блин», новый выпуск которого вышел сегодня на Ютубе.

— «Евровидение» - рулетка, там всё должно совпасть! — рассуждал Дима Билан.

По мнению артиста, в этом году выступление на «Евровидении» его коллеги Сергея Лазарева было «офигительным». Однако, добавил Билан, вместо сложной баллады он бы выбрал нечто «танцевальное» и даже «трешовое». Плюс ко всему артист поддерживает мнение народа, что отбор на этот конкурс должен быть в форме голосования зрителей, а не закрытым решением телевизионных боссов.

— Если брать народное голосование, то интересно, есть ли у меня лимит, если я поеду в третий раз? — размышлял в эфире шоу Дима Билан, добавив, что этой репликой он дает надежду своим фанатам, которые мечтают о его третьем пришествии на сцену «Евровидения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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