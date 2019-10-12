Центральный храм в итальянском городе превращен в приют для мигрантов

Довольно сложная с нравственной и человеческой точки зрения сложилась ситуация в итальянском местечке Викофаро у города Пистойя. Она вызвала нешуточные дискуссии и полемику в итальянском обществе. Настоятель прихода дон Массимо Бьянкалани однажды принял решение: «Помещение церкви огромно, это достойное место для временного размещения мигрантов и важное свидетельство христианской веры». И превратил две церкви, которые находятся в городе и в его ведении плюс свою квартиру, предоставленную ему от церкви, в приют для мигрантов. Он позволил им занять здания полностью. Матрасы на полу, вещи, рюкзаки, обувь, посуда плотно заполонили все пространство обоих церквей — старой и новой, включая коридоры и межлестничные пролеты. Мигрантов здесь очень много, сейчас насчитывается примерно 500-600 человек, они спят по очереди на матрасах, по подсчету издания Корьере делла Сьерра, здесь приходится примерно 100 человек на 12 спальных мест. Тут же готовят и едят, стирают вещи, слушают музыку и прочее.

Около года назад на своей странице в фейсбуке дон Массимо поставил первое скандальное фото с разобранными постелями и разбросанными вещами чуть ли не у алтаря. В соцсетях разгорелись дебаты, а в необычный мигрантский приют потянулись журналисты из разных изданий, это же завидный репортаж. Всех акул пера священник принимает и водит по своим владениям, позволяет все фотографировать, не стесняясь того, в каком беспорядке теперь находятся помещения церквей. Спокойно рассказывает о своих подопечных из Нигерии, о волонтерах, о недовольстве местных жителей, о сокращении числа прихожан, цитирует Евангелие. А мигранты продолжают прибывать, так как уже на берегу им говорят, чтобы в крайнем случае ехали в Пистойа, здесь мол, священник никому не откажет.

- Я лишь ответил на призыв, который папа сделал в 2016 году, когда сказал священникам открыть двери перед этими людьми. К сожалению, его призыв пропал впустую. - говорит дон Массимо. Также он констатирует, что их община, прежде насчитывающая 7 тысяч верующих католиков, сократилась минимум вдвое, когда он превратил храм в приют для мигрантов. - Зато к нам стало приезжать много паломников-волонтеров, чтобы здесь практиковать Евангелие: «Я был голоден, а вы дали Мне еду, Я хотел пить, а вы дали Мне выпить, Я был незнакомцем и вы приветствовали Меня». - говорит он.

Службы в храме теперь проводятся только по воскресеньям. К мессе подопечные дона Массимо должны прибраться насколько это возможно, вещи и матрасы отодвигают к стенам, прячут под скамьями и за статуями святых.

- Ребята знают, что во время службы они должны молчать. - говорит про своих подопечных дон Массимо. - Поэтому они либо выходят из храма на это время, либо спят.

Но и многие из мигрантов, кстати, стали католиками.

С бытовой точки зрения приход полностью преобразован в приют с холодильниками, круглосуточными кухнями и несколькими химическими туалетами. Дон Массимо сетует, что иногда трудно оплачивать счета:

- Бывает, что мы сокращаем газ, потому что мы не оплатили счет в 4000 евро. Тогда я использую на это мои сбережения и зарплату, которую я получаю в качестве учителя религии.

Среди мигрантов полно нелегалов, многие зарабатывают тем, что работают «в черную» у китайцев. Это все тоже преспокойно рассказывается журналистам. У парней берут интервью, они с удовольствием и в подробностях делятся перипетиями своего бытия.

Вот Диба, который приплыл в Италию в 14 лет, долго был нелегалом, но сейчас у него есть особое разрешение на проживание, рассказывает: «Я встаю каждое утро в 4:30, сажусь на поезд и еду в Прато, два часа делаю уборку в мультиплексе и возвращаюсь назад сюда. Обедаю и еду на другом поезде во Флоренцию на другую работу. В конце месяца у меня выходит 300-400 евро». А вот Ибрагим, у него истек срок действия разрешения на пребывание в Италии и он ожидает суда за невозобновление. Есть Кольмар, который провел год и 4 месяца в тюрьме, его обвиняли в том, что он контрабандист. Но в результате был оправдан. А вот спит Баду, потому что он работает ночью в пекарне, тихонько, не наступите на него, не разбудите. Многие рассказывают, что работают у китайцев по 12 часов в сутки и что те им платят всего 2,50 евро в час. Иногда их кидают с оплатой, занижают и без того скудный гонорар, но ничего поделать нельзя, ведь если ты нелегал, то никакой профсоюз тебе не поможет.

Дон Массимо особо не ставит им никаких условий, они могут делать что хотят, никакого контроля не осуществляется. Мигранты вроде бы это ценят, и как говорит священник, мол, далеко не все у нас идеально, но и не так страшно, как можно себе представить. Говорит, что многие местные жители поняли, что нечего бояться мигрантов. Мол, больших проблем с безопасностью в городе не возникло из-за того, что сюда на центральную площадь стали прибывать потоки крепких нигерийских парней. Максимум, что позволил себе дон в качестве воспитательной меры для них, это простимулировать их к обучению итальянского языка. Для этого он повесил на двери своего кабинета фразу «Каждое слово, не выученное сегодня, завтра может обернуться пинком под зад».

В прошлом году в идиллию вмешались местные жители, они подписали петицию против превращения церквей в приют для мигрантов. И вышло постановление муниципалитета Пистойя, согласно которому следовало освободить помещение церквей и не устраивать бедлам посреди города. Разруливать ситуацию приехал викарий епархии монсеньор Паоло Палацци. Он во многом разделяет взгляды священника, правда, заметил, что тому было разрешено разместить в церкви не более 20 мигрантов и что такой размах деятельности — это всецело заслуга и инициатива милосердного дона Массимо. Сам дон Массимо назвал тогда акт о выселении драматическим, так как "это разрушает надежды" и волонтеров, которые приехали упражняться в Евангелии, и его подопечных. И как это понимать, что теперь африканским ребятам нужно переселяться куда-то в специализированные центры Каритас, а это очень неудобно и там не так комфортно.

- Что, в Каритас говорят, что у них есть места? Посмотрим, захотят ли мальчики туда поехать, - сказал дон Массимо. Он был очень огорчен, и показал всем своим видом, что не собирается сдаваться. В беседе с одним из журналистов он пообещал устроить акт гражданского неповиновения постановлению муниципалитета и продолжать принимать мигрантов несмотря ни на что. А вскоре объявил голодовку вместе с несколькими соратниками "против несправедливости" и для вразумления тех, кто не подчиняется призыву папы о милосердии к мигрантам.

Его шаг увенчался успехом. Вскоре сам Энрико Росси, президент региона Тоскана подписал соглашение о предоставлении в полное распоряжение дона Массимо еще и здания, принадлежащего центру ASL Тоскана, для приема мигрантов. Сейчас он становится известной и влиятельной фигурой в итальянском обществе, о нем непрестанно снимают и пишут, к примеру, на днях о нем и его деятельности вышел огромный репортаж в газете "La Repubblica".