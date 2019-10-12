2019-10-12T07:24:21+03:00
Спорт

Ученица Тутберидзе Косторная обыграла Туктамышеву в короткой програме турнира в Финлядии

Лиза проиграла Алене пять баллов, даже несмотря на тройной аксель [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 11 октября, в финском городе Эспоо на международном турнире по фигурному катанию "Финляндия Трофи" прошла короткая программа в женской части соревнований. Этот турнир стал первым в карьере для 15-летней ученицы Этери Тутберидзе Алены Косторной. И она блестяще выступила в первом прокате предсезонного турнира серии "Челленджер".

Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета Туктамышева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Косторная получила 77,25 балла за свое выступление в постановке "Ангел", которая за Аленой числится еще с прошлого сезона. И это при том, что ученица из группы Этери Тутберидзе выходила на лед под первым стартовым номером. А судьи ведь могут "приберечь" оценки для более поздних стартов фигуристок. Из этой солидной суммы у Косторной 43,11 балла - за технику. Что достаточно неплохо для первого взрослого старта в карьере.

А вот стартовавшая в последней "разминке" Елизавета Туктамышева, даже исполнив свой коронный тройной аксель, заработала 72,66 балла от судей. И при этом, сама Лиза довольно эмоционально отреагировала на оценки. Она улыбнулась и не без иронии подняла вверх большой палец.

Алена Косторная, НОВОЕ ПЛАТЬЕ, короткая программа на Finlandia Trophy 2019 Alena Kostornaya SP.Короткая программа Алены Косторной на Finlandia Trophy 2019.

Произвольная программа на турнире в Эспоо у женщин состоится в воскресенье, 13 октября, и начнется в 15:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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