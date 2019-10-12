2019-10-12T09:05:19+03:00
Спорт

Англия впервые за 10 лет проиграла отоборочный матч, уступив Чехии 1:2

Поединок прошел на стадионе "Эден" в Праге [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Чехия победила Англию 2:1 у себя дома в Праге.Чехия победила Англию 2:1 у себя дома в Праге.Фото: REUTERS
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Исторической победы добилась над сборной Англии команда Чехии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Команда Гарета Саутгейта уступила со счетом 1:2 в выездной игре чешской команде. И таким образом была прервана серия из 43 матчей без поражений в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы. За это время англичане выиграли 34 встречи и 9 раз сыграли вничью.

Уже на 5-й минуте матча счет открыл Харри Кейн, забивший с пенальти. Он был назначен за снос Рахима Стерлинга. Однако же чехам удалось отыграться довольно быстро - уже через 4 минуты Ондржей Челюстка сделал скидку на Якуба Брабеца и тот с полутора метров отправил мяч в сетку ворот британцев.

Победный гол в ворота англичан влетел на 85-й минуте матча - его забил Зденек Ондрашек. Все, чехи выиграли 2:1. А в параллельно проходившей игре группы А Черногория сыграла вничью с Болгарией.

Последний раз Англия проигрывала в гостях в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года команде Украины 10 октября 2009 года со счетом 0:1.

Чехия теперь делит 1-2 места а Англией в группе с 12 очками. Однако у британцев на один матч меньше. Третьей идет Косово с 8 баллами после 5 матчей.

11.10.2019 Чехия - Англия - 2:1. Обзор матча отборочного турнира ЧЕ-2020.Видеообзор матча отборочного турнира Евро-2020 Чехия - Англия 2:1

ИСТОЧНИК KP.RU

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