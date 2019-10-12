2019-10-12T10:27:28+03:00
Спорт

Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ

Футбол, матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Московское "Торпедо" возглавляет Сергей Игнашевич.Московское "Торпедо" возглавляет Сергей Игнашевич.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вторая команда московского "Спартака" сыграет в субботу, 12 октября, на "Открытие Арене" столичное дерби против "Торпедо". Спартаковцы после 16 встреч сезона в ФНЛ идут на 14 месте, а вот "Торпедо" - лидирует и рвется в Премьер-Лигу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019.

Статистика личных встреч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

У "Торпедо" больше шансов на победу в игре против "Спартака-2".

Прогноз на матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

"Торпедо" одержит победу над "Спартаком-2".

Время начала матча Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019 года в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Ростов можно посмотреть 29 сентября и начнется в 12:00 по московскому времени на "Яндекс.Эфир".

Трансляция матча Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Трансляция матча Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019 года состоится в прямом эфире на "Яндекс.Эфире" с 12:00 по московскому времени.

Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В семи префектурах Японии объявлен наивысший уровень опасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск возникновения рака
На Филиппинах туристку оштрафовали за мини-бикини, похожее на шнурок
Ученые нашли связь между скоростью ходьбы и старением мозга
Число жертв стрельбы в керченским колледже возросло до 21 человека
Зеленский заявил, что Европа и СМИ шокированы поведением Порошенко
Актер из фильма "Путь: Во все тяжкие" умер в день премьеры
Трамп сообщил об отставке главы министерства внутренней безопасности США
Руководитель Гидрометцентра рассказал о погодной аномалии в России
Более 45 тысяч домов в Японии остались без электричества из-за мощного тайфуна "Хагибис"
В Пентагоне подтвердили, что турецкие ВС обстреляли американские войска в Сирии
В Совфеде выступили категорически против возвращения смертной казни в России
В МИД Турции объяснили рассказали о причинах покупки Анкарой ЗРК С-400 у РФ
Американские власти подали иск к Telegram Group Inc
"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне
В Анкаре отрицают обстрел военной базы США в Сирии
Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с КНР
Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Турция отказалась остановить военную операцию в Сирии