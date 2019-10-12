Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу ФНЛ

Вторая команда московского "Спартака" сыграет в субботу, 12 октября, на "Открытие Арене" столичное дерби против "Торпедо". Спартаковцы после 16 встреч сезона в ФНЛ идут на 14 месте, а вот "Торпедо" - лидирует и рвется в Премьер-Лигу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019.

Статистика личных встреч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Команды еще ни разу не играли между собой.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

У "Торпедо" больше шансов на победу в игре против "Спартака-2".

Прогноз на матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

"Торпедо" одержит победу над "Спартаком-2".

Время начала матча Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019 года в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча ЦСКА - Ростов можно посмотреть 29 сентября и начнется в 12:00 по московскому времени на "Яндекс.Эфир".

Трансляция матча Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019

Трансляция матча Спартак-2 - Торпедо 12 октября 2019 года состоится в прямом эфире на "Яндекс.Эфире" с 12:00 по московскому времени.