«Билет в будущее»: о завтра думаем сегодня

Помните, кем мы хотели стать в раннем детстве? Мальчики – космонавтами, а девочки – актрисами. С годами мечты становились все приземленнее, а потом наступал ответственный момент выбора: кем быть?

У многих ли мечты совпали с реальностью? Был ли выбор верным? Не возникает ли желание вернуться назад и заняться тем, к чему лежит душа, а не тем, чем пришлось заниматься?

Этот вопрос не встанет перед многими из тех школьников, кто стал участником проекта «Билет в будущее».

Девятиклассница Алина из Саратова хочет связать свою жизнь с дизайном. Правда, маме это не очень нравится. Она не отговаривает, а пытается убедить дочь поступить после школы на экономиста, или юриста.

-Мне кажется, дочке будет трудно найти работу по специальности, о которой она мечтает. Но я видела, как ей понравилось, когда она с группой других школьников ходила в наш архитектурно-строительный колледж. Там, насколько я знаю, они занимались разработкой дизайн-проектов, создавали 3d-прототипы. До этого у Алины еще были какие-то колебания, а сейчас, мне кажется, она уверена в своем решении. Она хочет поступать после 11-го класса в Саратовский политехнический институт, - рассказала мама Алины Елена.

Правда, у некоторых родителей в отношении «Билета в будущее» нет-нет, да и возникает недовольство. Мол, с какой стати мы должны предоставлять персональные данные своего ребенка?

- Какие могут быть претензии?, - недоумевает Елена. – Сейчас без этого никуда – ни в поликлинику, ни в кружок, ни в секцию не запишешься. Правила давно такие, и я к ним спокойно отношусь.

Действительно, для участия в проекте «Билет в будущее» нужно согласие родителей на использование персональных данных школьника. Оно загружается школой в профиль ученика. Во время участия школьника в проекте накапливается его цифровой «след». Накопление данных о результатах прохождения тестирования и практических мероприятий необходимо для формирования цифрового профиля ребенка, который обеспечивает полноту сведений о диагностике для него самого, родителей и педагогов школы.

Как это часто бывает, недостаток информации становится причиной тревоги, которая быстро проходит, когда родители узнают о деталях проекта и его задачах.

-Когда в нашей школе было родительское собрание, нам рассказывали про проект «Билет в будущее», давали разъяснения. Были среди нас родители, настроенные негативно, - рассказывает жительница Сызрани Наталья, -Но после собрания, и я это сама слышала, они говорили: это хороший проект, и согласие свое мы дадим! В нашей школе, например, около 300 детей уже прошли тестирование.

Среди них - ее сын Кирилл, который учится в 10 классе сызранской школы №19. Он

выбрал для себя технический профиль и хочет поступать на факультеты, связанные с информатикой и физикой. Пока рассматривает Самарский аэрокосмический университет и Самарский государственный технический университет. А потом, возможно, появятся и другие варианты, за пределами родной области.

-Я скептически отношусь к разного рода тестам, потому что по их результатам обычно дают общие рекомендации, - рассказывает Наталья, - А здесь меня поразило то, что рекомендации Кирилл получил индивидуальные и всеобъемлющие. И они совпали с тем, что я вижу в сыне. Были отражены все его сильные и слабые стороны, указано, в каких специальностях он мог бы применить себя. Причем, не просто сфера деятельности – физика, информатика - но и конкретные направления: нано- и космические технологии, например. Кирилл получил подтверждение своей дальнейшей траектории движения. Это очень важно!

Оператором проекта «Билет в будущее» является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Их задача – помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии.

В 2019 году около 200 тысяч учеников 6-11 классов получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. А всего в рамках проекта около 1 млн. российских школьников посетят специализированную цифровую платформу. Методика тестирования создавалась с учетом современных профориентационных практик с опорой на труды отечественных ученых.

Потом школьники участвуют в различных практических мероприятиях: профессиональных пробах в колледже, фестивалях профессий, в качестве гостей – в чемпионатах профессионального мастерства. Они не только знакомятся с миром профессий, общаются с наставниками, но и пробуют свои силы в разных компетенциях. Ну и после этого они и получают рекомендации.

Фото предоставлено Союзом "Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы:

Ранняя профессиональная ориентация вполне оправдана

Традиционно профориентацию начинали в выпускных классах. Мы уверены, что профориентация школьников должна начинаться раньше. Современный ребенок с ранних лет живет в потоке информации, и важно как можно раньше обратить его внимание на перспективные направления, заинтересовать, увлечь и поддержать стремление узнавать новое. Чем раньше появится этот интерес к миру, тем охотнее будет учиться ребенок.

«Билет в будущее» рассчитан на школьников 6-11 классов – и такие возрастные границы вполне оправданы. Программирование беспилотников, редактирование генома, разработка нейроинтерфейсов человек-компьютер — новейшие технологии стремительно становятся частью нашей жизни, и для работы в этих сферах нужны подготовленные молодые кадры. Мы считаем, что начинать профориентацию можно и нужно уже в средних классах школы. Скорость изменений в мире технологий растет так быстро, что приобщать детей к работе в этой логике необходимо уже с 5 класса.С 2015 года Кружковое движение НТИ совместно с Российской венчурной компанией и Агентством стратегических инициатив проводит всероссийские командные инженерные соревнования — Олимпиаду НТИ. И если раньше в ней участвовали ученики 8-11 классов, то в этом году при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» мы впервые запустили трек для 5-7 классов. Наблюдая успехи учеников 8-11 классов, которые после Олимпиады Кружкового движения НТИ поступают в ведущие вузы страны, мы понимаем: их результаты могли быть еще выше, если бы знакомиться с новейшими технологиями и работать в команде они начали раньше, чем в 15-16 лет.

В этом смысле задачи Кружкового движение Национальной технологической инициативы (НТИ), и разработчиков проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» совпадают.