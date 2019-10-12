Волонтер из ДНР Андрей Лысенко: Вместо развода войск - жесточайший обстрел Донецка

- Алло, Андрей! Скажите, после того, как запланированный на начало октября развод вооруженных формирований на линии фронта не состоялся, какая сейчас там у вас обстановка? Обстрелы усилились или уменьшились?

- В Донецке на данный момент (утро субботы, 12 октября) - тихо. Непонятно, - почему? Обычно такое не происходит. Может быть, они (там, на той стороне) перегруппировываются.

А за предыдущие три дня, кода должен был происходить развод сил, - в районе Ясного, рядом, недалеко от Петровского - там, в районе Докучаевска - интенсивный был обстрел, и утром, и вечером. (У меня на странице в соцсетях выложено два видеоролика, снятые местной жительницей с балкона.)

https://www.kp.ru/daily/27041.5/4105912/

Дети из посёлка Ясного не могли пойти на остановку на автобус и поехать в школу в Докучаевск. Потому что пули свистели... Били (с той стороны) и по домам, и прилетали снаряды. Это не был бой между вооруженными силами Украины и народным ополчением, а это был обстрел посёлков - веерно "шмаляли" с той стороны.

Для чего это делается? Не знаю...

А так - за вот эти три дня, - в то время, когда планировалось разведение сил (предпринимались три попытки) - все эти дни гремело. И утром, и вечером. И на северной стороне Донецка, - в районе аэропорта...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737411" frameborder="0"></iframe> Волонтеры из ДНР проведали одинокую маму с двумя детьми.Андрей Лысенко пообщался с матерью-одиночкой в ДНР

- Ну, я там бывал - хорошо представляю себе эти места.

- ...и в Старо-Михайловке. Я там возле школы снимал - тоже обстрел был периодически из крупнокалиберных пулемётов, там какие-то разрывные пули взрывались недалёко от меня.

То есть, обстановка такая...

Единственное - вот только сегодня тихо. Но ещё не вечер... А так - все эти три дня были жесточайшие обстрелы - по всей линии фронта.

- А вот, что касается жертв, что сообщают местные СМИ? По соцсетям прошла информация, что тяжело ранен гражданский...

- Да, да - было ранение в Горловке. И в Старо-Михайловке кого-то зацепило. Да, ранения местных жителей за эти три дня зафиксированы.

- Теперь разведение сил - начало - намечено вроде бы на 15 октября. Что говорят ваши общественники, командиры ополчения, с которыми вы общаетесь?

- Я могу передать слова местных жителей... Нам здесь всем хорошо известно, что батальоны националистов не позволяют вооруженным силам выполнить приказ верховного главнокомандующего Зеленского и отойти. И ещё говорят - какой же он президент, если не может выполнить свои обязательства, о которых заявил перед Европой, перед всем миром?

А националистические батальоны, насколько мне известно, просто прорываются в сторону разведениях сил и сами занимают позиции, которые оставляют вооруженные силы Украины. И - не дают им выходить.

И ещё мы знаем, что между нацбатальонами и Украинской армией уже были перестрелки... Жертвы там есть, раненые.

То есть - эти батальоны неподконтрольны президенту Украины. И законы по отношению к ним не действуют.

КСТАТИ

А буквально спустя три минуты после нашего разговора Андрей Лысенко мне позвонил и вот что рассказал:

- Пока мы с вами разговаривали - начался обстрел. Сейчас я нахожусь в Донецке, в центре города, и слышу "прилеты" с той стороны - на Старо-Михайловку. (Это до 15 километров от центра города. -А.Г.) Обстрел - из крупнокалиберных пулемётов и какие-то тяжелые снаряды прилетают - может быть, 82-е... Но -120-е - точно.

- Минометы бьют.

- Да, минометы...