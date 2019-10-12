Основатель и первый редактор Wired откроет презентацию Московского инновационного кластера на форуме "Открытые инновации"
21 октября на форуме «Открытые инновации» состоится презентация Московского инновациионного кластера. Откроет мероприятие Дэвид Роуэн, основатель британской версии культового журнала о науке и технологиях Wired, который впервые примет участие в форуме.
Роуэн – выдающийся журналист и признанный эксперт в сфере технологий и цифровой трансформации, автор многочисленных статей и интервью. В течение последнего года он работал над изучением феномена появления технологических агломераций и интенсивного развития платформенных решений. В ходе своего выступления Роуэн расскажет о состоянии сферы IT и технологического предпринимательства в мире, а также обозначит ряд возможностей развития отрасли. Главное внимание он уделит важности реализации проекта Московский инновационный кластер.
«Я думаю, что в России уже создана предпринимательская экосистема, которая побуждает людей идти на риск и создавать технологические компании, необходимые для построения этого будущего», - отметил Дэвид Роуэн.
«Для нас большая честь видеть Дэвида в числе участников презентации Кластера на форуме «Открытые инновации». Мы ценим его экспертизу в сфере развития технологических центров. Она имеет особое значение для нас в контексте реализации проекта Московский инновационный кластер. На форуме мы впервые продемонстрируем широкой аудитории возможности данного проекта. Приглашаем всех участников посетить презентацию Кластера», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.