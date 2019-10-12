2019-10-12T17:47:36+03:00
Свое дело

Основатель и первый редактор Wired откроет презентацию Московского инновационного кластера на форуме "Открытые инновации"

Дэвид Роуэн впервые примет участие в форуме
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Дэвид Роуэн, основатель британской версии культового журнала о науке и технологиях WiredДэвид Роуэн, основатель британской версии культового журнала о науке и технологиях WiredФото: GLOBAL LOOK PRESS
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21 октября на форуме «Открытые инновации» состоится презентация Московского инновациионного кластера. Откроет мероприятие Дэвид Роуэн, основатель британской версии культового журнала о науке и технологиях Wired, который впервые примет участие в форуме.

Роуэн – выдающийся журналист и признанный эксперт в сфере технологий и цифровой трансформации, автор многочисленных статей и интервью. В течение последнего года он работал над изучением феномена появления технологических агломераций и интенсивного развития платформенных решений. В ходе своего выступления Роуэн расскажет о состоянии сферы IT и технологического предпринимательства в мире, а также обозначит ряд возможностей развития отрасли. Главное внимание он уделит важности реализации проекта Московский инновационный кластер.

«Я думаю, что в России уже создана предпринимательская экосистема, которая побуждает людей идти на риск и создавать технологические компании, необходимые для построения этого будущего», - отметил Дэвид Роуэн.

«Для нас большая честь видеть Дэвида в числе участников презентации Кластера на форуме «Открытые инновации». Мы ценим его экспертизу в сфере развития технологических центров. Она имеет особое значение для нас в контексте реализации проекта Московский инновационный кластер. На форуме мы впервые продемонстрируем широкой аудитории возможности данного проекта. Приглашаем всех участников посетить презентацию Кластера», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

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