Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футболисты сборной России в воскресенье, 13 октября, проведут важный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Нашим нужно минимум набрать 1 очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2020 года. Нашим предстоит игра в гостях против Кипра. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Кипр - Россия 13 октября 2019.

Статистика личных встреч Кипр - Россия 13 октября 2019

Команды провели между собой три встречи. В отборочном турнире ЧМ-1998 наши победили дома 4:0, а затем весной 1997 года сенсационно сыграли вничью 1:1 в гостях. А в феврале 2003 года наши выиграли у Кипра в Лимасоле 1:0 в полуфинале Кипрского международного турнира. В июне же команды играли между собой в Нижнем Новгороде и в тяжелой игре россияне победили со счетом 1:0.

Прогнозы на матч Кипр - Россия 13 октября 2019

Россия - главный фаворит матча против Кипра.

Прогноз на матч Кипр - Россия 13 октября 2019

Сборная России одержит победу с разницей в 1 или 2 гола, либо же - более.

Точное время начала матча Кипр - Россия 13 октября 2019

Матч Кипр - Россия 13 октября октября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Трансляция матча Кипр - Россия 13 октября 2019

Трансляция матча Кипр - Россия 13 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:00 по московскому времени.