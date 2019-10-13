Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футболисты сборной России в воскресенье, 13 октября, проведут важный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Нашим нужно минимум набрать 1 очко, чтобы досрочно выйти в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2020 года. Нашим предстоит игра в гостях против Кипра. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Кипр - Россия 13 октября 2019.
Статистика личных встреч Кипр - Россия 13 октября 2019
Команды провели между собой три встречи. В отборочном турнире ЧМ-1998 наши победили дома 4:0, а затем весной 1997 года сенсационно сыграли вничью 1:1 в гостях. А в феврале 2003 года наши выиграли у Кипра в Лимасоле 1:0 в полуфинале Кипрского международного турнира. В июне же команды играли между собой в Нижнем Новгороде и в тяжелой игре россияне победили со счетом 1:0.
Прогнозы на матч Кипр - Россия 13 октября 2019
Россия - главный фаворит матча против Кипра.
Прогноз на матч Кипр - Россия 13 октября 2019
Сборная России одержит победу с разницей в 1 или 2 гола, либо же - более.
Точное время начала матча Кипр - Россия 13 октября 2019
Матч Кипр - Россия 13 октября октября 2019 года в 19:00 по московскому времени.
Трансляция матча Кипр - Россия 13 октября 2019
Трансляция матча Кипр - Россия 13 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 19:00 по московскому времени.
Кипр - Россия 13 октября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU