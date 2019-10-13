Как вернуть Иисуса

Фестиваль с экзотическим названием «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» проводится всего в третий раз, и, как часто бывает в подобных случаях, не лишен накладок. Но невозможно не заметить главного: его востребованности у публики, как говорят старожилы, заметно выросшей по сравнению с прошлым годом. Билетов на показы не достать даже прессе, залы полные, зрители сидят на полу, а беседу основателя фестиваля Цзя Джанке с другим выдающимся режиссером, Чжаном Имоу, специально перенесли в самый большой кинотеатр под открытым небом в Китае вместимостью в полторы тысячи мест, но и сюда не смогли попасть все желающие. Учитывая интерес заграничных кинокомпаний к китайскому рынку (только что объявлено об открытии в Пекине парка аттракционов студию Universal), надо ли говорить, что у этого фестиваля точно есть будущее? Не обо всех фестивалях, новых и старых, можно такое сказать.

Тем временем оба фестивальных конкурса идут полным ходом. Авторы летят по 20 часов, чтобы представить картину в Китае. Показанный в конкурсе первых и вторых фильмов «Крадущиеся тигры» фильм молодого чешского режиссёра Михала Хогенауэра «Что-то вроде молчания» (А Certain Kind of Silence) - повествование о молодой девушке из этой не самой богатой страны, приехавшей в неназванную европейскую страну богатую работать няней десятилетнему зажатому, скованному мальчику из буржуазноой семьи. Она надеется обрести свободу в роскоши и богатстве, но быстро понимает, что жизнь её в этом замкнутом, клаустрофобском мирке будет очень далека даже от тех свобод, которые она не ценила на родине. «Семья - это не демократия», - говорит ей отец семейства при первой же попытке ее уволить. Ты уже думаешь, что фильм окажется ещё одной повестью о сближении далеких, как планеты, людей (девушка и вправду сближается с писающим в постель мальчиком), как фильм оказывается вовсе не тем, чем казался. Сначала он начинает отдавать антиутопией о слежке и каких-то инкубаторных детях, а потом выясняется, что кино вообще-то основано на реальной разоблачительной статистике: есть, оказывается, такая секта, «12 племён», которая собиралась вырастить 144 тысячи (не больше, не меньше) «чистых мальчиков», чтобы Иисус смог вернуться на землю. Детей били за то, что они играли, демонстрировали эмоции, делали всякие другие нормальные детские вещи. Секта до сих пор имеет свои фермы, хостелы и кафе во многих странах Европы и Америки. Хорошо, что Китаю все это не нужно, ибо там и так все немного из инкубатора.

Китайский фильм «Прогулки в темноте» (Walking in Darkness)Фото: кадр из фильма.

Любопытный китайский фильм «Прогулки в темноте» (Walking in Darkness) режиссёра Тан Тана принадлежит поэтическому направлению и рассказывает о человеке, у которого пропала сначала жена, а потом и сын от женщины, которой он увлёкся, чтобы отвыкнуть от пропащей жены, каковую он неожиданно вновь встретил. События перемешаны и возникают в виде ретроспекций во время разговора героя с водителем такси. Но и у того, как выяснится, разбитое сердце, ибо скоро он без предупреждения направит свою машину в пропасть. Непознаваемая нация и должна снимать такое загадочное кино.