2019-10-13T18:35:29+03:00
Звезды

Когда Козаков читал Бродского, перед ним на колени падали

Известный ресторатор и меценат Сергей Осинцев вспомнил об актерах-юбилярах, с которыми его сводила судьба
Игорь ЯКУНИН
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Актер Михаил Козаков.Актер Михаил Козаков.Фото: Архив "КП"
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- Сергей Викторович, 85 лет назад родились два замечательных русских актера Михаил Козаков и Савелий Крамаров — вы их относите к числу своих любимых исполнителей?

- Михаила Козакова я знал хорошо. Он часто бывал в нашем ресторане КЭТ после спектаклей. Любил приходить к нам — и читал, по ночам уже, официантам и барменам стихи.

- Ему не важно было, какая аудитория — главное, чтобы была?

- Не знаю, сейчас сложно сказать.У нас, кстати, Ваня Ургант работал барменом, официантом. Еще к нам приходил Ярослав Иванов, который знал Бродского лично. И когда Козаков стал читать Бродского, тот подхватил, а потом упал на колени и сказал, что вы единственный актер в моей жизни, который знает Бродского в таких объемах наизусть.

- Вы сказали, что это происходило в ресторане ...

- В ресторане КЭТ — Культура, экономика, туризм. Такой... артистический ресторан. Его открывала Елена Образцова, на открытии тогда были Ростропович, Вишневская, все-все-все. И, кстати, свадьбу Пугачевой с Киркоровым тоже отмечали здесь.

Известный ресторатор и меценат Сергей Осинцев Фото: facebook.com

Известный ресторатор и меценат Сергей ОсинцевФото: facebook.com

- Вы начали говорить о любимых актерах...

- Табакова я любил, Олега. И Иннокентия Смоктуновского тоже. Если по большому счету, у меня два любимых актера - Иннокентий Смоктуновский и Нонна Мордюкова. Смоктуновского я знал лично. Я проводил однажды в кунст-камере, в которой в 90-е годы падала крыша, благотворительный вечер. В нем участвовал и Смоктуновский. Директор музея - историк, и я историк, и вот он боялся кого-тот привлекать, чтобы деньги зарабатывать на ремонт, а я уже начал заниматься бизнесом. И мы решили провести аукцион. И продавали там ожерелья красивые. Среди присутствующих были Смоктуновский, Эдита Пьеха. Это все напротив памятника Петру Первому проходило. Смоктуновский прочитал там отрывок. Но никто не спешил покупать ожерелья, дорого казалось. Я купил одно и сказал, что дарю его жене Смоктуновского.

- Как отреагировал народный артист?

- А он тут же разыграл такую сценку — ой, а я так мало прочитал... Многие там восприняли это буквально, а Смоктуновский просто фантастически играл. Когда мы с ним обедали в нашем ресторане или в кафе, то все тоже было очень интересно.

Что касается Мордюковой — считаю, она гениальная актриса. Она с такой открытостью и ясностью играла , настолько русская...

ИСТОЧНИК KP.RU

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