В Тверской области откроется музей древеправославной культуры

Познакомиться с православной культурой, узнать о духовном наследии Древней Руси, увидеть архивные фото и старообрядческие иконы можно будет в новом музее Тверской области. Местная религиозная организация «Ржевская Покровская Старообрядческая община» решила создать масштабную экспозицию на базе Покровского старообрядческого храма в городе Ржев. Открытие музея древеправославной культуры приурочено к грядущему 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, торжественное празднование которого проходит в 2019-2020 гг. на территории шестидесяти российских регионов.

Протопоп Аввакум (1620-1682) — священник Русской церкви и один из наиболее ярких противников церковной реформы XVII века. Он отказался подчиняться уставу нового «Служебника» патриарха Никона и продолжил служить по старым книгам, за что был сослан в Сибирь, а после сожжен. Протопоп создал собственную автобиографическую книгу «Житие протопопа Аввакума», которая и сегодня входит к школьную программу по литературе.

На средства президентского гранта авторы инициативы создают музей о той духовной культуре, которую сохранили последователи протопопа Аввакума. Полная экспозиция старообрядческих книг, икон, предметов церковного и бытового обихода будет впервые представлена на территории Тверской области.

Музейная экспозиция будет включать в себя: - иконы древнерусского и старообрядческого письма; - рукописные и печатные памятники древнерусской и старообрядческой книжности; - предметы и атрибуты церковного обихода древнего православия; - предметы быта и духовной культуры старообрядцев; - информационные стенды, рассказывающие об истории Покровского храма в г. Ржеве - информационные стенды, рассказывающие о духовном наследии Древней Руси; - архивные фото и личные вещи известных представителей старообрядцев.

По мнению авторов проекта, экспонаты музея и материалы экспозиции могут представлять интерес не только для жителей Ржева или Тверской области, но и для туристов, историков и краеведов, исследователей русской духовной и художественной культуры. Помимо этого выставка будет полезна широкому кругу лиц, которые интересуются русской культурой и историей, российскими древностями и процессом развития в обществе исторического сознания.

Вход в музей для посетителей будет бесплатным. Кроме того, для групп будут периодически проводиться бесплатные экскурсии.

На сегодняшний день старообрядческий Покровский храм очень популярен в историко-краеведческих кругах, также его любят посещать туристы региона. Храм во многом связан не только с религией, но и с историей Ржева и всей Тверской области. А организация музея древнеправославной русской культуры существенно обогатит содержание историко-краеведческого потенциала всего региона.

Авторы проекта также надеются, что в условиях мощных международных политических, социально-экономических и культурных трансформаций именно благодаря музеям истории и культуры нашего народа жители России смогут проникнуться традиционными духовными ценностями.

В честь открытия музея в регионе пройдет научная конференция с участием исследователей старообряческой и древнерусской культуры.