Дзюба: "Для меня гимн России круче гимна Лиги Чемпионов"

Забивший два гола и сделавший передачу на Александра Головина капитан сборной России Артем Дзюба после встречи с Шотландией выглядел очень бодро. Даже несмотря на то, что в микст-зону к журналистам он вышел уже после полуночи. Силы на разговор у самого популярного футболиста России есть всегда. И для начала он оценил итог встречи с Шотландией:

- Первый тайм — не очень хороший, второй — хороший, качественный. Очень важная для нас победа. Кипр неожиданно для меня выиграл — думал, они в ничеечку сыграют. (за пару часов до игры в Москве киприоты одержали волевую победу в гостях над Казахстаном 2:1 и не позволили нашим досрочно выйти на Евро-2020 после игры в "Лужниках") Огромное спасибо болельщикам — одно удовольствие играть при таком количестве, на таком прекрасном стадионе.

Отдельно капитан нашей сборной сказал и про исполнение гимна России, подколов при этом защитника ЦСКА Марио Фернандеса:

- Сегодня во время исполнения осознал: для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов. Когда весь стадион поет, и ты поешь — это непередаваемое ощущение. Еще бы всю команду заставить петь… Вообще было бы круто. Особенно Марио — он, наверное, со шпаргалкой будет стоять.

- Это Россия во втором тайме прибавила или Шотландия подсела?

- Да что же вы за люди-то такие?! (шутливо Дзюба отчитывает журналистов) Конечно, Россия прибавила! Мы выиграли 4:0. Мы так часто побеждаем с таким счетом? Ваша версия: Шотландия рассыпалась, и тут неожиданно мы ...!

Наш капитан назвал причину, по которой удалось выиграть у Шотландии:

- Вообще, такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть в обороне и ловить нас на контратаках. Первый тайм не совсем качественно провели, потому что не выполнили установку. Должны были играть низом — у нас есть исполнители, которые должны были вскрывать защиту на флангах, а вместо этого они неправильно удлиняли передачи. Не хватало движения. Наша сила ведь именно в единстве, в том, что мы должны скорости переключать. Игра с шотландцами на первой-второй скорости не получится — на классе может получаться с другими соперниками.

Все решил разговор "по душам" в перерыве игры с Шотландией:

- В перерыве мы чуть-чуть поговорили между собой. Забили гол — и сразу почувствовали уверенность, силу. «Лужники» вообще должны стать олицетворением нашей сборной — одно удовольствие на таком стадионе играть. Спасибо всем, что организовали этот матч здесь.

За 7 игр отборочного турнира у Артема Дзюбы теперь - 8 забитых голов. Так круто в Европе мало кто играет. Выше него только Эран Захави из сборной Израиля, забивший 10 мячей. Этой новости удивился форвард российской команды.

— Есть желание стать лучшим бомбардиром отборочного раунда?

— Ну, там же Захави.

— У вас 8, у него 10.

— Он опять забил что ли?! Что он ест-то? Я вообще поражаюсь! Но задачи такой нет. Есть задача: сборная должна попасть на Евро. Для нашей страны это будет праздник. Как минимум две игры дома.

Следующий матч сборная России проведет уже через пару дней в гостях против Кипра. В поединке 13 октября должна быть уже поставлена точка и оформлен выход на чемпионат Европы, который пройдет летом 2020 года. Матч Кипр - Россия в воскресенье начнется в 19:00 по московскому времени.