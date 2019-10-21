Нерль - река мира: Волонтеры возят туристов по владимирским селам на велосипедах и каноэ

Несколько лет назад Андрей Попов бросил успешную работу в Москве и переехал в Улово под Суздаль. Занялся социальными проектами. Однажды он вместе с Евгенией Казарновской, которая когда-то была креативным директором Парка Горького и является куратором образовательных программ в Британской высшей школе дизайна, провели отпуск не на популярных курортах Европы или Турции.

Евгения и Андрей отдыхали под Суздалем. Взяли лодку-долдбенку и отправились вдвоем по реке Нерль, что во Владимирской области.

Авторы проекта Евгения Казарновская и Андрей Попов Фото: www.facebook.com/Reka.Mira.ClubФото: facebook.com

- После двухчасовой прогулки каждый становится счастливым и радостным, прямо как в детстве,- рассказывает Евгения.

Она обратила внимание, что в России вообще не очень много мест, куда может рвануть турист из Москвы. Так родилась идея проекта «Река мира».

- Человеку для радости нужны очень простые вещи: плыть по реке, смотреть на воду и чувствовать себя живым и настоящим, -объясняет Евгения.

Сначала они пытались организовать туристический маршрут своими силами, вскоре появились помощники, волонтеры. В деревнях нашли народных умельцев, готовых давать мастер-классы приезжим, а местные женщины, сохранившие старорусские рецепты блюд, взялись собирать для гостей фермерские корзины. Но превратить Нерль в реку мира получилось только в 2018 году – авторы проекта за счет средств президентского гранта создали от Кидекши до храма Покрова эко-парк с кемпингами, инфраструктурой и арт-объектами на берегу.

Для туристов запустили три вида маршрута на байдарках и каноэ: «короткий» из села Мордыш в село Порецкое продолжительностью 3 часа, его в основном выбирают семьи с детьми; «средний» - из села Заполицы в Воскресенскую слободку, за 5 часов в пути туристы устраивают привал с пикником; «длинный» - путешествие из Заполицы в села Мордыш или Порецкое занимает 8 часов.

Маршруты «Реки мира» сочетают сельский и культурный туризм. Путешественникам предлагают узнать село изнутри. Перекусить на свежем воздухе домашним сыром или кулебякой с морковью и наслаждаться при этом видом на старые церкви или просторы русской деревни.

Для туристов организуют фермерские обеды Фото: www.facebook.com/Reka.Mira.ClubФото: facebook.com

Авторы проекта смогли заслужить уважение у местных, теперь «поставщиками» продуктов для участников турпроекта стали фермеры и мастерицы, которых называют не иначе как «девчата мира».

- Частью атмосферы фермерских обедов являются сами деревенские жители, которые готовят, накрывают на стол и приговаривают «попробуйте мою кулебяку». Обеды вегетарианские и безалкогольные, - рассказывают организаторы маршрута.

Продумана в «Реке мира» и развлекательная часть программы. В доме культуры в селе Спасское-Городище туристов обучают искусству создания ковров. Музеи и библиотеки подготовили мастер-классы и выставки для тех, кто путешествует по реке Нерль на каноэ или приехал по лесному маршруту на велосипеде.

По маршруту можно отправиться на каноэ или на велосипеде Фото: www.facebook.com/Reka.Mira.ClubФото: facebook.com

Протяженность маршрута 66 километров. Он соединяет две знаковые точки - церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша и храм Покрова на Нерли (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО).

- Здесь есть уникальные старые храмы, аутентичные деревни и русская природа во всей своей красе. Заливные луга, выходящие к самому берегу сосновые боры, пляжи из черного песка, - перечисляют достопримечательности этой земли авторы проекта.

Они пишут свой путеводитель, куда заносят, в том числе маленькие полуразрушенные храмы в селах, «секретные места», где дух захватывает от красоты природы – ласточкины гнезда, леса, высокие берега.

Художники установили на берегу Нерли арт-объекты Фото: www.facebook.com/Reka.Mira.ClubФото: facebook.com

В 2018 году кемпинги «Реки мира» стали резиденцией творческих людей. Художники, скульпторы из России и стран Европы в качестве волонтеров присоединились к проекту. Художница из Франции Гайя Вейнберг рассказала об опыте создания экофермы Green Lava – дома там строят из глины и бамбука, а едят только то, что вырастили сами. Для «Реки мира» Гайя сделала девятиметровую скульптуру спящего Фавна. Необычный арт-объект можно увидеть, проплывая на каноэ по реке. Еще один скульптор, Егор Плотников, соорудил на берегу фигуру сидящего человека и назвал конструкцию «Спящий». Нестор Энгельке, известный своими работами с деревом, создал объект под названием «Нотр Дам на Нерли».

С 2010 года на берегу Нерли проходит музыкальный фестиваль «Человек мира». С помощью средств президентского гранта организаторы праздника расширили географию проекта – теперь «Человек мира» проходит не только в Суздале, но и Москве и Санкт-Петербурге.

- Мы уверены, что самый классный опыт на Реке Мира - это когда ты можешь плыть и молчать, чтобы уловить это состояние «быть», - говорят о проекте его авторы.