2019-10-11T13:17:53+03:00
В мире

Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

Договор о мире с Эритреей стал важнее речей экоактивистки Греты Тунберг.
Арина СУВОРОВА
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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.Фото: REUTERS
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Нобелевский комитет присудил премию мира в этом году премьер-министру Эфиопии Абий Ахмед Али. В апреле 2018 года политик был назначен на пост премьер-министра страны, и меньше через полгода ему удалось поставить точку в многолетнем конфликте между Эфиопией и Эритреей. Абий Ахмед смог прекратить боевые действия на приграничных территориях и заключить с Эритреей мир.

- За усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности, за его инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей, - так объяснил свое решение Нобелевский комитет. - В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исайей Аферки в этом году лауреат мира Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, с тем, чтобы положить конец долгому тупику «нет мира, нет войны» между Эфиопией и Эритреей.

16 сентября 2018 года Эритрея и Эфиопия подписали договор о мире. Таким образом, был окончательно решен вопрос принадлежности приграничных территорий, из-за которых велся спор в течение 20 лет. Согласно мирному договору, Эфиопия отказывалась от претензий на спорные земли.

После заключения мира власти двух стран восстановили дипломатические отношения и заявили об отводе войск от границ. ООН в свою очередь сняла санкции с Эритреи.

Нобелевская премия мира присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

В этом году среди претендентов на премию мира были 219 человек. Среди них 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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