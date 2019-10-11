Ежегодно более 20 000 детей становятся жертвами насилия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства 9-летней девочки и максимально оперативного закрепления и исследования доказательств.

"К сожалению, ребенок, поиски которого велись с 9 октября, обнаружен погибшим. В день исчезновения девочка ушла около 7.30 в школу, а домой не вернулась явилась. Установлен 35-ти летний мужчина, который дал признательные показания. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. А 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Однако, следствию уже стало известно, что задержанный ранее уже был судим. Причем совсем недавно. На момент убийства ребенка он имел непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Конечно, следствие проверит убийцу на полиграфе, который выявит правду, а эксперты дадут свой ответ, после того, как проведут исследования. Но кому от этого станет легче? Негодяй прекрасно осознает, что с непогашенной судимостью он в любом случае получит пожизненный срок. Как за убийство ребенка, так и за его изнасилование и убийство. Тут никакого общественного резонанса не нужно. Да и более жесткого наказания в Уголовном кодексе нет.

А ведь за социализацией насильника после освобождения из колонии должны были наблюдать сотрудники правоохранительных органов. Нет, они безусловно наблюдают за теми, кто после колонии действительно решил изменить свою жизнь к лучшему. Такие, как правило, возвращаются по месту регистрации, а не заселяются в чужие гаражи у школы.

А сколько таких осколков нашего общества не возвращается из колоний домой, а продолжает жить на вокзалах, в гаражных комплексах? Только в Подмосковье миллионы квадратных метров гаражей, которые переоборудованы для сдачи в многоэтажные квартиры. Что там происходит сегодня, вообще никому не известно.

К сожалению, разговоры о том, что пора вернуться к советской практике длительного перевоспитания подобных асоциальных элементов в ЛТП (лечебно-трудовых профилакториях), которые действовали в СССР, тоже остаются разговорами. А ведь чего проще перепрофилировать бывшие колонии, число которых сокращается из-за либерализации уголовного наказания?

Между тем статистика гибели несовершеннолетних от насилия взрослых пугает. Только в прошлом году следователями СК России возбуждено 20642 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних. Тенденция есть к снижению: их стало на 3,5% меньше, чем в 2017 году.

За тот же год в судах были рассмотрены 10470 уголовных дел, где жертвами насилия стали дети. Из этого числе 955 детей стали жертвами грабежа, 419 пострадали от истязаний, 276 от побоев, 277 были убиты. 6417 несовершеннолетних были изнасилованы, подвергнуты насильственным действиям сексуального характера, стали жертвами развратных действий и половых сношений.

В СК России отметили, что несмотря на ежегодное снижение числа подобных преступлений они остаются довольно распространенными и жестокими. Преступники все чаще путают следы своих преступлений, убивают детей и всяческими способами скрывают тела погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737236" frameborder="0"></iframe> Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.

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