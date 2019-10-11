Саратовского убийства могло не быть

Неподалеку от перевала Дятлова есть стойбище семейства манси Самбиндаловых, промышляющих в основном охотой. Лет десять назад руководство Ханты-Мансийского национального округа решило, что Самбиндаловы должны заниматься оленеводством. Построили там большой загон и завезли 70 оленей. По весне все олени убежали в тайгу. Пятерых поймали и поставили им на уши чипы. Теперь каждый шаг чипированного оленя отслеживают со спутника. Известно где и в какое время олень, скажем, «003» гулял.

Теперь о предполагаемом убийце саратовской девочки – о Михаиле Туватине, вокруг которого развернулись споры: то ли он убил, то ли нет. Не под пытками ли признался?

Туватин уже сидел за грабеж и изнасилование. Подобные персонажи просто обязаны бы после освобождения носить чипированные браслеты до глубокой старости. И сразу ясна картина, где и в какое время этот опасный для общества человек находился вчера ли, позавчера ли, две недели назад.

И этот прогресс технический в разы разгрузил бы следователей, реже бы направлял их на ложный путь. Но, главное, сам потенциальный преступник, понимая, что всяк его шаг отслеживается, вряд ли решится на подобное преступление, какое произошло в Саратове.

Дело всего за малым – донести бы эту идею до наших законодателей и убедить их принять закон. А то оленей вот контролируем мы из космоса, а преступники же гуляют запросто без пригляда в поисках своих жертв.

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