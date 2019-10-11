Лишних языков не бывает!

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле...» - именно с этой строки начинается Конституция Российской Федерации - Основной закон, по которому живут все граждане страны.

Строка стала главной потому, что с XVIII любая власть в России - хоть царская, хоть коммунистическая, хоть нынешняя, прилагает усилия по сохранению многообразия культур и языков народов страны. Зачем?

Затем, что Россия - связующее звено между Востоком и Западом. Например, знающий татарский или башкирский, может довольно свободно общаться с гражданами двух десятков стран - от Западного Китая до Турции. Финно-угорские языки - коми, марийский, удмуртский, эрзянский и другие - похожи на скандинавские. Эти языки уже тысячу лет оказывают большое влияние на российскую культуру в центре и на севере европейской части России. Именно тут корни большей части фольклора.

Трудно представить, но чувашский - прямой потомок языков таких древних народов, как гунны, булгары, хазары...

Сегодня Закон «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 N 1807-1 не только подтверждает право гражданина любой национальности говорить и учиться на родном языке, но и предусматривает ответственность тех, кто пытается этому помешать.

Не самая богатая Республика Дагестан тратит изрядную часть бюджета на финансирование национальных театров, музеев, библиотек. Представьте: в этом субъекте Федерации говорят почти на 50-и языках!

Для детей народов Севера создают специальные интернаты, чтобы они не забывали свои языки, пока родители живут и работают на дальних стойбищах. Кроме того, активно действуют выездные бригады педагогов, которые учат детишек прямо в чумах и ярангах…

Несмотря на все усилия, в лингвистической среде всего мира действуют те же принципы жесткого отбора, что и в живой природе: сильные языки (а русский язык - один из самых «сильных» в мире) вытесняют слабые. Сегодня...

...49 языков народов России под угрозой исчезновения - родители не разговаривают на них с детьми.

...21 язык вызывает опасение - дети говорят на них только дома.

...29 языков в опасности - старики на нем говорят, и дети их понимают, но внуки уже нет.

...22 в критическом состоянии - старики редко на них говорят.

Есть у нас хорошая традиция - слабых защищать. Именно для таких неравнодушных защитников - ученых, педагогов, общественных деятелей, стремящихся сохранить языковое разнообразие родной страны, - ФАДН России и учредил Всероссийскую премию «Ключевое слово» - конкурс лучших реализованных проектов.

Мы продолжаем принимать заявки на участие в этом конкурсе. Регистрация претендентов на призы в пяти основных номинациях проводится по адресу www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/