«Одинокий волк» устроил резню в торговом центре Манчестера

Инцидент произошел 11 октября, примерно в 11 утра по местному времени. В фойе торгового центра Арндейл ворвался человек и начал беспорядочно колоть ножом посетителей. В итоге пострадали 3 женщины и один мужчина, которых доставили в больницу. Их состояние стабильное.

Сейчас дело расследует Отдел по борьбе с терроризмом полиции Манчестера, к месту происшествия стянули десятки полицейских, а с воздуха ситуацию патрулировал вертолет. Людей эвакуировали, а сотрудников офисов, которые располагаются на верхних этажах, продержали там несколько часов, пока полиция прочесывала здание. Сейчас торговый центр опечатан и не будет работать как минимум до конца дня. Прилегающая территория тоже заблокирована полицией - перекрыли дорогу даже общественному транспорту.

Власти пока не комментируют мотивы нападавшего, и рассматривают все возможные версии. Журналист криминальной хроники местной газеты назвал это «терактом волка-одиночки», ссылаясь на разговор с полицейскими.

Момент задержания преступника попал на камеру смартфона.Фото: YouTube

Задержанного мужчину допрашивают в полиции. О его национальности или религиозной принадлежности ничего не сообщается, известно лишь, что ему примерно 40 лет. Сами же полицейские просят помощи очевидцев и журналистов - они обратились к общественности через соцсети, предлагая прислать фото и видео, которые люди успели снять во время атаки.

Британский премьер Борис Джонсон написал что он шокирован случившимся, мысленно с пострадавшими и поблагодарил службы спасения.