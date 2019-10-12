2019-10-11T18:32:26+03:00
Общество

Многодетные семьи Ленобласти получили микроавтобусы от правительства региона

Ключи от автомобилей родителям вручил губернатор Александр Дрозденко
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Изменить размер текста:

Многодетным семьям Ленинградской области вручили ключи от новеньких микроавтобусов. Необходимый для комфортной жизни транспорт – подарок от правительства региона. Семь ярких и просторных газелей разъехались в разные районы области. Их владельцами стали родители, которые воспитывают семь и больше детей.

ВАЖНЫЙ ПОДАРОК

Торжественная церемония вручения микроавтобусов прошла 11 октября. Семья Демехиных из Волосовского района Ленобласти приехала в Петербург в полном составе: мама, папа и семеро ребятишек. Старшей дочери Натальи и Алексея 11 лет, младшей – недавно исполнился годик.

- Настена пошла в пятый класс. Дальше идет Станислав, ему девять лет. Наташе семь, она первоклассница, - перечисляет Наталья. – Вот Иванушка, ему пять. Он и Верочка, которой четыре, ходят в садик. Василию два года, а Танюшке годик.

До этого Демехины катались на минивене. Машина была старой, часто подводила. Да и дети быстро растут. Скоро бы салон стал для них тесноват.

- Наша машина была совсем плоха. А теперь ребятишки радуются. Теперь у них будет столько места, - улыбается мама.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

ВОЗИЛИ В ШКОЛУ ПО ОЧЕРЕДИ

Автомобили многодетным семьям правительство Ленинградской области дарит с 2016 года. С такой инициативой выступил губернатор 47 региона Александр Дрозденко. На церемонии он лично передал ключи родителям, отмеченным почетным знаком «Слава матери» и наградой «Отцовская доблесть». Мам и пап он поблагодарил за достойное и ответственное воспитание детей.

- В 2016 году в Волосовском районе я разговаривал с одной многодетной семьей, - вспоминает губернатор Ленинградской области. – Они рассказывали, как им приходится по очереди возить ребятишек в школу. У них была небольшая машина, поэтому они были вынуждены перемещаться таким образом. Тогда мы обсудили, что нужно помогать не только деньгами и льготами, но и автомобилем.

За четыре года транспорт от администрации области уже получили больше 70 семей. Недавно в документ внесли поправки. С 2019 круг граждан, которые могут рассчитывать на такую помощь, расширили.

- С этого года автомобили передаются и семьям с шестью детьми, один из которых - инвалид, - отметил Александр Дрозденко. – Мы используем разные формы поддержки многодетных родителей. Сейчас на это предусмотрено в бюджете 1,3 млрд рублей. Будем эту цифру только наращивать.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«РЕШЕНИЕ МНОГИХ ПРОБЛЕМ»

Не остались без подарков и ребятишки. Им вручили настольные игры. После завершения церемонии дети побежали занимать места в салоне, прихватив с собой шарики, которые украшали автомобиль.

- Мы очень благодарны правительству Ленинградской области, - заводит микроавтобус Евгений Махов из Всеволожского района. – В этой машине решение не только бытовых проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Теперь мы можем вести активный образ жизни – путешествовать, отдыхать за городом, куда-то поехать летом. Это огромный вклад.

Мужчина работает учителем труда и черчения, в молодости получил звание мастера спорта по спортивной гимнастике. Сейчас он и его жена Ирина воспитывают семерых детей – шесть сыновей и дочку.

Всего на территории Ленобласти зарегистрировано 12 755 многодетных семей, в которых растут 41 726 ребятишек. Для них в регионе предоставляются 19 мер социальной поддержки, в том числе три - из средств федерального бюджета, остальные - из областного. Родители получают компенсации на оплату услуг ЖКХ, одежды и питания, а также регулярные и единовременные выплаты.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!
В программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" Андрей и Юлия Норкины расспросили журналиста Отара Кушанашвили об отношениях России и Грузии, о шоу-бизнесе и политике, о демографии [видео]
Новости 24
В Анкаре отрицают обстрел военной базы США в Сирии
Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с КНР
Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Турция отказалась остановить военную операцию в Сирии
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны ФРГ о "Северном потоке - 2"
Российские паралимпийцы получили приглашение на летние игры в Токио
Никита Нагорный взял золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике
В Сирии боевики взорвали бомбы на маршруте российского военного патруля
После убийства школьницы в Саратове Госдума опубликовала опрос об отношении россиян к смертной казни
Трамп даст минфину право вводить санкции против Турции
В США задержали актрису Джейн Фонда за участие в экологической забастовке
Bloomberg: США и Китай достигли частичного торгового соглашения
В Москве грабитель пришел в банк с аэрозольным баллончиком
Смертельно больной ученый хочет «переместиться» в первого в мире аватара
Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков
Reuters: В результате спецоперации в Сирии из тюрьмы сбежали пять террористов
Трамп назначил послом США в России Джона Салливана
Роль феи-крестной в новой «Золушке» может достаться темнокожему актеру-гею
В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор
Байкер вернулся домой спустя семь часов после своих похорон
Американские ученые указали на опасность еды в упаковках
В Госдуме рассчитывают на перезагрузку отношений с США после назначения нового посла
Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов