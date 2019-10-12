Многодетные семьи Ленобласти получили микроавтобусы от правительства региона

Многодетным семьям Ленинградской области вручили ключи от новеньких микроавтобусов. Необходимый для комфортной жизни транспорт – подарок от правительства региона. Семь ярких и просторных газелей разъехались в разные районы области. Их владельцами стали родители, которые воспитывают семь и больше детей.

ВАЖНЫЙ ПОДАРОК

Торжественная церемония вручения микроавтобусов прошла 11 октября. Семья Демехиных из Волосовского района Ленобласти приехала в Петербург в полном составе: мама, папа и семеро ребятишек. Старшей дочери Натальи и Алексея 11 лет, младшей – недавно исполнился годик.

- Настена пошла в пятый класс. Дальше идет Станислав, ему девять лет. Наташе семь, она первоклассница, - перечисляет Наталья. – Вот Иванушка, ему пять. Он и Верочка, которой четыре, ходят в садик. Василию два года, а Танюшке годик.

До этого Демехины катались на минивене. Машина была старой, часто подводила. Да и дети быстро растут. Скоро бы салон стал для них тесноват.

- Наша машина была совсем плоха. А теперь ребятишки радуются. Теперь у них будет столько места, - улыбается мама.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

ВОЗИЛИ В ШКОЛУ ПО ОЧЕРЕДИ

Автомобили многодетным семьям правительство Ленинградской области дарит с 2016 года. С такой инициативой выступил губернатор 47 региона Александр Дрозденко. На церемонии он лично передал ключи родителям, отмеченным почетным знаком «Слава матери» и наградой «Отцовская доблесть». Мам и пап он поблагодарил за достойное и ответственное воспитание детей.

- В 2016 году в Волосовском районе я разговаривал с одной многодетной семьей, - вспоминает губернатор Ленинградской области. – Они рассказывали, как им приходится по очереди возить ребятишек в школу. У них была небольшая машина, поэтому они были вынуждены перемещаться таким образом. Тогда мы обсудили, что нужно помогать не только деньгами и льготами, но и автомобилем.

За четыре года транспорт от администрации области уже получили больше 70 семей. Недавно в документ внесли поправки. С 2019 круг граждан, которые могут рассчитывать на такую помощь, расширили.

- С этого года автомобили передаются и семьям с шестью детьми, один из которых - инвалид, - отметил Александр Дрозденко. – Мы используем разные формы поддержки многодетных родителей. Сейчас на это предусмотрено в бюджете 1,3 млрд рублей. Будем эту цифру только наращивать.

Фотографии - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«РЕШЕНИЕ МНОГИХ ПРОБЛЕМ»

Не остались без подарков и ребятишки. Им вручили настольные игры. После завершения церемонии дети побежали занимать места в салоне, прихватив с собой шарики, которые украшали автомобиль.

- Мы очень благодарны правительству Ленинградской области, - заводит микроавтобус Евгений Махов из Всеволожского района. – В этой машине решение не только бытовых проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Теперь мы можем вести активный образ жизни – путешествовать, отдыхать за городом, куда-то поехать летом. Это огромный вклад.

Мужчина работает учителем труда и черчения, в молодости получил звание мастера спорта по спортивной гимнастике. Сейчас он и его жена Ирина воспитывают семерых детей – шесть сыновей и дочку.

Всего на территории Ленобласти зарегистрировано 12 755 многодетных семей, в которых растут 41 726 ребятишек. Для них в регионе предоставляются 19 мер социальной поддержки, в том числе три - из средств федерального бюджета, остальные - из областного. Родители получают компенсации на оплату услуг ЖКХ, одежды и питания, а также регулярные и единовременные выплаты.